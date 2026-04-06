Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 19:54

Битва за талон в режиме реального времени: в Смоленской области изменили порядок записи к врачу

В Смоленской области с 7 апреля 2025 года начал действовать обновленный алгоритм получения талонов к врачам. Региональное министерство здравоохранения пересмотрело график открытия цифровых слотов, предоставив приоритетный доступ пользователям мессенджера МАХ. Теперь запись через данное приложение становится доступна жителям региона ежедневно с 06:00 утра, опережая привычные каналы связи на два полных часа. Традиционные способы, включая портал госуслуг, региональные сервисы и работу регистратур, открываются для пациентов в 08:00.

Приоритетный доступ для пользователей мессенджера

Внедрение дифференцированного графика записи преследует цель оптимизации нагрузки на медицинские учреждения и упрощения доступа к амбулаторной помощи. Предоставляя преимущество мессенджеру МАХ, ведомство рассчитывает перераспределить поток пациентов, предпочитающих современные цифровые решения. Это позволяет минимизировать очереди в колл-центрах и снизить нагрузку на сотрудников регистратур в утренние часы пик.

Для жителей региона такой подход означает необходимость адаптации к новым временным окнам. Основная задача министерства заключается в том, чтобы сделать процесс получения медицинской помощи более предсказуемым и доступным для всех категорий граждан. Практика показывает, что распределение цифровых потоков существенно повышает эффективность работы поликлинического звена.

"Дифференциация каналов записи — это необходимый шаг для современных муниципальных систем здравоохранения. Ранний доступ через специализированные приложения позволяет снизить критическую нагрузку на регистратуры, которая обычно возникает сразу после открытия смены. Такой подход структурирует поток пациентов и дает возможность гражданам заранее спланировать визит к специалисту. Важно, чтобы технологические перемены сопровождались понятной разъяснительной работой среди населения для исключения системных ошибок".

Специалист в сфере региональной политики Андрей Власов

Механика записи и временные слоты

Процедура получения талона через МАХ остается интуитивно понятной: пользователю требуется найти чат-бот "Смоленск. Моё здоровье" и следовать алгоритму выбора специалиста, даты и времени посещения. После выбора подходящего окна запись требует обязательного подтверждения в системе. Это исключает случайное бронирование и освобождает слоты для тех, кто действительно нуждается в приеме.

Свободные талоны обновляются на ежедневной основе в соответствии с актуальным графиком работы медицинских специалистов. Система настроена таким образом, чтобы предоставлять возможность выбора на двухнедельный период вперед. Ограничение в 14 календарных дней является стандартным для региональной медицинской сети и обеспечивает достаточный горизонт планирования.

Если пациент не использует мессенджер МАХ, он по-прежнему может выбрать любой из альтернативных способов: портал госуслуг, региональный специализированный сервис, колл-центр с коротким номером 122 или личное посещение поликлиники. Доступ к ним открывается ровно в 08:00, что обеспечивает равные условия для всех, кто предпочитает традиционные форматы записи.

Техническая поддержка и общие регламенты

В случаях, когда у пациента возникают технические сложности или вопросы по работе системы, функционирует выделенная горячая линия 122. Операторы призваны помогать в навигации по электронным сервисам и при необходимости разъяснять правила пользования ботами. Аналогичную поддержку можно получить и непосредственно в регистратурах медицинских организаций, где администраторы владеют информацией обо всех доступных цифровых инструментах.

Региональный Минздрав подчеркивает, что приоритетное время для МАХ не означает сокращения количества доступных талонов для остальных каналов связи. Все свободные слоты, не занятые через мессенджер, автоматически становятся доступными для записи через портал госуслуг и регистратуры в установленное время. Это обеспечивает баланс между внедрением новейших информационных решений и сохранением доступности медицины для всех жителей региона.

Подобные меры по цифровизации первичного звена здравоохранения проводятся поэтапно с целью полной интеграции современных сервисов в повседневную жизнь граждан. Развитие инфраструктуры записи — один из ключевых факторов повышения качества медицинской помощи в сельских и городских поселениях области.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

