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Врач Тарасов: курение приводит к развитию хронических заболеваний
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Врач Тарасов: курение приводит к развитию хронических заболеваний

Курение является одной из самых распространенных вредных привычек, наносящих серьезный вред здоровью. По словам врача-терапевта Евгения Тарасова, курение провоцирует развитие онкологических заболеваний, таких как рак легких, горла, пищевода, желудка и кишечника. Оно также способствует развитию хронических заболеваний легких, например, хронического бронхита, и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда и коронарная болезнь сердца, сообщает Вечерняя Москва.

Никотин негативно влияет на репродуктивное здоровье, повышая риск бесплодия и развития патологий у плода. Курение также ухудшает внешность человека, вызывая преждевременные морщины, тусклый цвет лица, ломкость волос и ногтей, а также разрушает зубы и десны, приводя к пародонтозу и потере зубов.

Страшные осложнения от курения могут проявиться не сразу, а спустя время. Отказ от курения поможет предотвратить многие заболевания и увеличить продолжительность жизни.

Фото: flickr.com/Susanne Nilsson (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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