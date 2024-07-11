Курение является одной из самых распространенных вредных привычек, наносящих серьезный вред здоровью. По словам врача-терапевта Евгения Тарасова, курение провоцирует развитие онкологических заболеваний, таких как рак легких, горла, пищевода, желудка и кишечника. Оно также способствует развитию хронических заболеваний легких, например, хронического бронхита, и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, атеросклероз, инфаркт миокарда и коронарная болезнь сердца, сообщает Вечерняя Москва.
Никотин негативно влияет на репродуктивное здоровье, повышая риск бесплодия и развития патологий у плода. Курение также ухудшает внешность человека, вызывая преждевременные морщины, тусклый цвет лица, ломкость волос и ногтей, а также разрушает зубы и десны, приводя к пародонтозу и потере зубов.
Страшные осложнения от курения могут проявиться не сразу, а спустя время. Отказ от курения поможет предотвратить многие заболевания и увеличить продолжительность жизни.
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