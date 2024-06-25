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Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:21

Австриец столкнулся с ростом волос в горле после 17 лет курения

Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире. Мужчина начал курить в 1990 году и через 17 лет обратился к врачам с жалобами на хриплый голос и проблемы с дыханием, обнаружив у себя волосы в горле после трахеотомии.

Несмотря на многократное удаление волос и лечение, проблема повторялась до тех пор, пока он не бросил курить в 2022 году, после чего волосы больше не росли. Связь курения с этим редким заболеванием остается предметом гипотез среди научного сообщества.

Фото: flickr.com/Vaping360 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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