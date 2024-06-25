Мужчина из Австрии, куривший в течение 17 лет, столкнулся с ростом волос в горле, что стало вторым зафиксированным случаем в мире. Мужчина начал курить в 1990 году и через 17 лет обратился к врачам с жалобами на хриплый голос и проблемы с дыханием, обнаружив у себя волосы в горле после трахеотомии.
Несмотря на многократное удаление волос и лечение, проблема повторялась до тех пор, пока он не бросил курить в 2022 году, после чего волосы больше не росли. Связь курения с этим редким заболеванием остается предметом гипотез среди научного сообщества.
Фото: flickr.com/Vaping360 (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Биохакер Джонсон прошел запрещенную фоллистатиновую генную терапию, чтобы дожить до 120 лет
Биохакер и миллиардер Брайан Джонсон прошел запрещенную в США фоллистатиновую генную терапию на острове в Гондурасе, стоимостью $20 тысяч, в надежде дожить до 120 лет. Эта терапия, не одобренная FDA, может повышать риск развития злокачественных опухолей.
Блогер Mac Tech провел сравнение производительности Apple M3 Pro и Snapdragon X Elite
Блогеры сравнили новейший Microsoft Surface Laptop 7 с MacBook Pro на чипе Apple M3 Pro. В тестах, таких как Geekbench и Cinebench 2024, Surface Laptop 7 на Snapdragon X Elite показал результаты, близкие к Apple M3 Pro.
Диетолог Ивашкевич: необходимо воздерживаться от еды за три часа до сна
Диетолог Анна Ивашкевич порекомендовала воздерживаться от еды за три часа до сна, чтобы обеспечить нормальное пищеварение и избежать застоя пищи в желудке.
Nutrients: сочетание нитрата креатина и кофеина улучшает когнитивные функции
Исследование, проведённое международной группой учёных из США, Ирана, Канады и Катара и опубликованное в журнале Nutrients, показало, что сочетание нитрата креатина и кофеина значительно улучшает когнитивные функции.