Психотерапевт Тимур Муталиев предложил методы для борьбы с курением, основываясь на самоанализе и индивидуальном подходе. Он отметил, что курение является частью социокультурной истории, а многие люди связывают его с красотой и свободой.

Муталиев подчеркнул важность формулирования личных причин для отказа от курения, таких как забота о здоровье близких или экономия денег. Он также обратил внимание на трудности, связанные с никотиновой абстиненцией, и предложил использовать никотинсодержащие заменители в сочетании с другими методами бросания курения.

Важным аспектом является нахождение альтернативных способов снятия стресса, таких как спорт или общение с друзьями. Муталиев заверил, что преимущества для здоровья начинаются немедленно после отказа от сигарет.

Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)