Психотерапевт Тимур Муталиев предложил методы для борьбы с курением, основываясь на самоанализе и индивидуальном подходе. Он отметил, что курение является частью социокультурной истории, а многие люди связывают его с красотой и свободой.
Муталиев подчеркнул важность формулирования личных причин для отказа от курения, таких как забота о здоровье близких или экономия денег. Он также обратил внимание на трудности, связанные с никотиновой абстиненцией, и предложил использовать никотинсодержащие заменители в сочетании с другими методами бросания курения.
Важным аспектом является нахождение альтернативных способов снятия стресса, таких как спорт или общение с друзьями. Муталиев заверил, что преимущества для здоровья начинаются немедленно после отказа от сигарет.
Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Daily Mail: Опасное растение захватило дом за 69 млн в Англии
Сорняк "Горец японский" захватил дом за 69 миллионов рублей в Британии и стал причиной суда.
Counterpoint Research: на рынке ИИ-смартфонов доминирует Samsung
В начале 2024 года на рынке смартфонов началась эра ИИ-лихорадки, инициированная такими гигантами как Google и Samsung.
Салогубова: Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в Воронеже, отстранили
Тех,кто был замешан в скандале с досмотром учениц в воронежской школе, отстранили от участия в ЕГЭ.
ТАСС: вторичное жилье осталось крупнейшим сегментом вложения маткапитала в России
В январе-мае 2024 года основным объектом вложения материнского капитала в России осталось вторичное жилье, несмотря на уменьшение его доли в ипотечных сделках с использованием маткапитала с 70% до 60%.