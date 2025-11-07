Область выдыхает: вредная привычка уходит в прошлое

Хорошая новость для здоровья региона — в Свердловской области стало меньше курильщиков. В 2025 году доля жителей, злоупотребляющих табаком, составила 11%, тогда как годом ранее этот показатель достигал 12,5%. Об этом сообщили в Свердловской областной клинической больнице №1.

Что показала диспансеризация

По данным больницы, за девять месяцев 2025 года диспансеризацию прошли более 1,3 миллиона жителей региона. Среди них выявлено 156 тысяч курильщиков. Медики отмечают, что вредная привычка теперь составляет 11% от общего числа факторов риска и патологических состояний, что говорит о положительной динамике.

"По итогам девяти месяцев 2025 года более 1,3 миллиона жителей Свердловской области прошли диспансеризацию. Среди них — 156 тысяч курильщиков. Доля этой вредной привычки в 2025 году равна 11% от общего числа факторов риска и патологических состояний, в 2024-м этот показатель достигал 12,5%", — сообщили в telegram-канале медучреждения.

Болезни лёгких под контролем

Вместе с тем врачи региона зафиксировали более 14 тысяч впервые выявленных патологий лёгких. Дополнительные обследования с помощью компьютерной томографии позволили обнаружить заболевания бронхолегочной системы почти у 1,2 тысячи пациентов.

Среди 2,6 тысячи выявленных злокачественных опухолей у 198 жителей диагностировали рак трахеи, бронхов или лёгких. По словам специалистов, ранняя диагностика играет решающую роль в успешном лечении таких заболеваний.

Позитивная тенденция

Медики отмечают, что снижение числа курящих связано с ростом осведомлённости населения о вреде табака, а также с активными профилактическими кампаниями и диспансеризацией. Эта тенденция даёт основания надеяться на дальнейшее улучшение показателей здоровья жителей региона.