Блины с лососем и бешамелем — вот как сделала праздничный ужин проще

Блины с копченым лососем, запеченные в соусе бешамель — это настоящее кулинарное чудо, которое идеально подходит для праздничного стола или уютного воскресного ужина. Подача этих блинов не только удивляет своей легкостью, но и будет оценена по достоинству благодаря сочетанию нежного теста, копченого лосося и сливочного соуса. Рецепт, на первый взгляд, кажется сложным, но на деле он очень прост и не требует особых усилий. Блины можно приготовить заранее, а выпекать их в духовке непосредственно перед подачей.

Если вы не поклонник копченого лосося, попробуйте альтернативный вариант с грибами и шпиком. В любом случае, это блюдо не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты

Для теста

130 г муки 00 1 яйцо 150 г цельного молока 100 г воды 1 столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима 1 щепотка соли Масло для жарки (по необходимости)

Для начинки

120 г рикотты 100 г копченого лосося 1 щепотка укропа (или зеленого лука) Перец по вкусу

Для соуса бешамель

200 г соуса бешамель Пармезан тертый (по желанию)

Инструменты

2 миски Сковорода для блинов с антипригарным покрытием Форма для запеканки Венчик для смешивания ингредиентов

Подготовка

Приготовление теста для блинов

Для начала займемся приготовлением теста. В глубокой миске разбиваем яйцо, добавляем молоко, воду и оливковое масло. Вмешиваем щепотку соли и тщательно взбиваем венчиком. Постепенно вводим просеянную муку, продолжая помешивать, пока смесь не станет однородной и жидкой. Дайте тесту постоять примерно 15 минут, чтобы оно немного "отдохнуло".

Приготовление начинки

Пока тесто настаивается, займемся начинкой. Нарежьте копченого лосося на маленькие кусочки и переложите в отдельную миску. Добавьте рикотту, щепотку укропа или другого подходящего зелени (например, шнитт-лука или тимьяна), поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. Пробуйте начинку на вкус — соли не потребуется, так как копченый лосось уже достаточно соленый.

Приготовление блинов

Возьмите антипригарную сковороду и смажьте её небольшим количеством масла. Хорошо разогрейте сковороду и вылейте туда примерно половину половника теста. Вращайте сковороду, чтобы тесто равномерно распределилось. Когда края блина начнут отставать от сковороды, переверните его на другую сторону и готовьте ещё 1-2 минуты. Переложите готовые блины на тарелку и продолжайте жарить оставшееся тесто — получится около 9-10 блинов.

Формирование и запеканка

На готовые блины выкладываем начинку, складываем их в 4 части и укладываем в форму для запеканки. На дно формы наносим ложку соуса бешамель, а затем аккуратно укладываем блины, слегка накладывая их друг на друга. Поливаем оставшимся соусом бешамель и, если хотите, посыпаем тертым пармезаном. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 °C (350 °F), и запекайте в течение 15 минут. Ближе к концу можно включить гриль, чтобы на поверхности блинов образовалась золотистая корочка.

Подача

Ваши блины с копченым лососем готовы! Украсьте блюдо зеленью и, по желанию, добавьте пару полосок копченого лосося для красоты.

Советы по приготовлению

Если вам нравится более классическое тесто для блинов, используйте своё любимое. Однако предлагаемое здесь тесто простое и менее калорийное, что делает его отличной альтернативой. Для разнообразия начинки можно использовать разные виды рыбы — к примеру, сёмгу или скумбрию. Соус бешамель можно приготовить самостоятельно или использовать готовый вариант, что значительно сэкономит время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использование слишком густого теста для блинов.

Последствие: Блины будут плотными и тяжёлыми, не такими нежными.

Альтернатива: Разбавьте тесто небольшим количеством воды или молока до нужной консистенции. Ошибка: Превышение времени запеканки.

Последствие: Блины могут стать слишком сухими или пересушенными.

Альтернатива: Запекайте строго 15 минут, включив гриль на последние 2-3 минуты для золотистой корочки. Ошибка: Пренебрежение качеством рыбы.

Последствие: Блины потеряют свой вкус, а начинка будет слишком соленой или не достаточно ароматной.

Альтернатива: Используйте только свежий, качественный копченый лосось для наилучшего вкуса.

А что если…?

Если вы предпочитаете более лёгкие начинки или хотите экспериментировать, попробуйте заменить лосося на тунец или куриную грудку, предварительно обжаренные с травами. Это придаст блюду новый интересный вкус, но не уменьшит его праздничной нотки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Простота приготовления Может потребоваться время для запеканки Легкость и воздушность теста Потребность в запеканке в духовке Можно готовить заранее Риск пересушить блины, если их передержать Отличный вариант для праздничного стола Нужно заранее подготовить все ингредиенты

FAQ

Как выбрать соус бешамель?

При выборе соуса бешамель важно обращать внимание на его консистенцию. Он должен быть достаточно густым, но не слишком тяжёлым. Лучше использовать соус, приготовленный с натуральными ингредиентами без добавок. Сколько калорий в этом блюде?

Количество калорий зависит от используемых ингредиентов, но в целом блюдо достаточно легкое, если использовать малое количество масла и не перегружать начинку. Что лучше использовать для начинки: рикотту или творог?

Рикотта придаёт блюду более нежную текстуру и лёгкий вкус. Творог же будет более плотным и кисловатым, что тоже имеет право на жизнь, если вы хотите более насыщенный вкус.

Мифы и правда

Миф: Блины с лососем слишком калорийны.

Правда: Если использовать меньше масла и соуса бешамель, это блюдо может быть вполне легким и не перегрузит вашу диету. Миф: Для этого блюда нужно сложное тесто.

Правда: Тесто для блинов можно приготовить всего за несколько минут, и оно не сложнее, чем для обычных блинов.

3 интересных факта

Копченый лосось был популярен в скандинавской кухне ещё в древности и считается символом шведского Нового года. Соус бешамель был создан в XVII веке французским поваром маркиза Бешамеля, который служил при дворе Людовика XIV. Блины, как символ солнца и плодородия, в разных культурах пекли на праздники, чтобы встретить весну и привлечь удачу.

Исторический контекст