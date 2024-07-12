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В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день
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В Японии приняли резолюцию, обязывающую граждан смеяться каждый день

Парламент японской префектуры Ямагата принял резолюцию, призывающую граждан смеяться ежедневно для улучшения физического здоровья и психологической устойчивости, особенно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Инициатива, предложенная Либерально-демократической партией, также призывает работодателей создавать рабочую атмосферу, способствующую смеху.

Исследование университета Ямагата показало, что частый смех связан с низким риском преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org/ProperAndPolite (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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