Парламент японской префектуры Ямагата принял резолюцию, призывающую граждан смеяться ежедневно для улучшения физического здоровья и психологической устойчивости, особенно для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
Инициатива, предложенная Либерально-демократической партией, также призывает работодателей создавать рабочую атмосферу, способствующую смеху.
Исследование университета Ямагата показало, что частый смех связан с низким риском преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.
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