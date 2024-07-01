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Психолог Хакимов: юмор помогает снять стресс
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:18

Психолог Хакимов: юмор помогает снять стресс

Юмор является важной частью человеческого поведения, способствующей улучшению качества жизни. Психолог Денис Хакимов подчеркнул, что юмор помогает снять стресс, улучшить общение и способствует личностному росту. Смех позволяет дистанцироваться от проблем, облегчая их восприятие и делая их менее угрожающими. Он также помогает лучше понять сложные ситуации, создавая новые ассоциации и уменьшая напряжение, сообщает Вечерняя Москва.

В общении юмор объединяет людей, снижая конфликтность и способствуя взаимопониманию. Однако важно учитывать контекст и степень близости, чтобы шутки не воспринимались оскорбительно. Самоирония является признаком зрелой личности, позволяя позитивно воспринимать свои недостатки и укреплять самооценку.

Развитие чувства юмора можно достичь, расширяя кругозор и окружая себя позитивными людьми. Юмор делает жизнь более радостной и помогает легче справляться с трудностями, наполняя её положительными переживаниями и новыми смыслами.

Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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