Проблема женского алкоголизма
Проблема женского алкоголизма
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 15:27

Смешивал спиртное с газировкой годами — жаль, что раньше не знала, чем это грозит

Алкоголь с газировкой ускоряет набор жира и риск диабета — гепатолог Бутенко

Праздничные застолья редко обходятся без алкоголя, а газировка часто становится привычным дополнением к бокалу. Однако именно такое сочетание способно незаметно усилить нагрузку на организм и ускорить развитие проблем со здоровьем. Врачи предупреждают, что последствия могут быть куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Об этом сообщает Life.ru.

Почему алкоголь с газировкой опаснее, чем кажется

По словам врача-гепатолога и гастроэнтеролога "СМ-Клиника", кандидата медицинских наук Елены Бутенко, сочетание спиртного со сладкими газированными напитками резко повышает калорийность выпиваемого. Но проблема не ограничивается лишними калориями.

"Сочетание спиртного со сладкой газировкой резко увеличивает калорийность напитка. При этом проблема заключается не только в лишних калориях. Из-за особенностей обмена углеводов, содержащихся в газированных напитках, организм начинает активнее откладывать жир даже без переедания. В результате возрастает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа", — отметила врач.

Сахар и фруктоза из газировки вмешиваются в обмен веществ, заставляя организм быстрее накапливать жировые запасы. Такой эффект может проявляться даже при относительно умеренном количестве еды и алкоголя.

Удар по печени и скрытые риски

Отдельную тревогу у специалистов вызывает состояние печени в праздничный период. В это время органу приходится перерабатывать повышенные дозы этанола, а поступающая вместе с газировкой фруктоза дополнительно стимулирует накопление висцерального жира.

Это увеличивает риск развития жирового гепатоза — состояния, которое долго может протекать бессимптомно. Человек не ощущает боли или явного дискомфорта, но изменения в печени постепенно нарастают и со временем могут привести к серьёзным осложнениям.

Газ и алкоголь: ускоренное опьянение

Углекислый газ сам по себе усиливает негативное воздействие алкоголя. Он ускоряет всасывание этилового спирта в желудке и кишечнике, из-за чего алкоголь быстрее попадает в кровь. В результате опьянение наступает резче, а риск острого алкогольного отравления возрастает, особенно если человек незаметно превышает привычную дозу.

Кроме того, газированные алкогольные напитки обладают выраженным мочегонным эффектом. Это приводит к потере жидкости, нарушению электролитного баланса и снижению уровня натрия в организме. Такая нагрузка особенно опасна для сердечно-сосудистой системы и почек у людей с хроническими заболеваниями.

Энергетики — самый рискованный вариант

Наибольшую опасность, по словам специалиста, представляет сочетание алкоголя с газированными энергетиками.

"Наибольшую опасность представляет сочетание алкоголя с газированными энергетиками. Кофеин и сахар, содержащиеся в них, способны маскировать признаки опьянения, из-за чего человек теряет контроль над количеством выпитого. Это существенно увеличивает вероятность тяжёлой интоксикации. Кроме того, газированные напитки ускоряют опорожнение желудка и пищеварительные процессы, что может привести к расстройствам кишечника, включая диарею", — сказала собеседница.

Дополнительные наблюдения наркологов указывают и на то, что сладкие игристые напитки могут способствовать более быстрому формированию алкогольной зависимости.

Отказ от смешивания алкоголя с газированными напитками помогает снизить нагрузку на печень, сердце и обмен веществ. Даже при умеренном употреблении спиртного такой шаг уменьшает вероятность осложнений и делает праздничные застолья менее рискованными для здоровья.

