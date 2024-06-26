Депутат Госдумы от крымского региона, бывший генерал-майор Леонид Ивлев, заявил, что при смене руководства НАТО математический принцип коммутативности остается актуальным: сумма остается неизменной при изменении порядка слагаемых.
В среду НАТО утвердила Марка Рютте новым генсеком альянса на ближайшие 4 года. Он сменит на этой должности Йенса Столтенберга. Рютте начнет осуществление своих обязанностей 1 октября 2024 года.
Ивлев считает, что назначение Марка Рютте подчеркивает перспективу сохранения стабильности в европейском обществе, ведь по мнению депутата, принцип коммутативности действует и здесь: сумма не изменяется от перемены поместий компонентов. Эту мысль он выразил в беседе с РИА Новости.
По мнению Ивлева, решения НАТО определяются не столько декларациями и выступлениями генсека, сколько влиянием Вашингтона и Пентагона, включая военно-промышленный комплекс США, который в поисках прибыли увеличивает производство снарядов, бомб и ракет.
Эти орудия использовались для обстрелов пляжей Севастополя, мирных населенных пунктов в Крыму, Новороссии, и Юге России.
Именно поэтому задача укрепления боевой готовности вооруженных сил России на пути к победе над киевским режимом восстает очень острой, по словам депутата.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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