Запечённая корюшка
Запечённая корюшка
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:19

Серебро Ладоги выходит на мелководье: рыбаки уже расставили ловушки для весеннего трофея

В Ленинградской области официально стартовала подготовка к началу сезона добычи и продажи корюшки, которая считается одним из главных гастрономических символов региона. Рыболовные предприятия уже приступили к установке первых мереж в акватории Ладожского озера и в устье реки Волхов. По предварительным прогнозам, наиболее активный ход рыбы начнется после 15 апреля, чему способствует достаточно теплая весенняя погода. Глава региона Александр Дрозденко подтвердил, что традиционный фестиваль "Корюшка идет!" в этом году запланирован на 16 мая в Новой Ладоге.

Подготовка к масштабной путине на Ладоге

Рыбохозяйственный комплекс Ленинградской области перешел в режим повышенной готовности в ожидании массового захода рыбы в реки. Первые ловушки-мережи уже заняли свои места в устье Волхова, где традиционно начинаются основные промысловые работы. Специалисты отмечают, что температурный режим текущей весны создает благоприятные условия для раннего начала миграции, хотя пиковые показатели ожидаются лишь во второй половине апреля.

Губернатор Александр Дрозденко в своем официальном обращении подчеркнул, что подготовительные мероприятия идут по графику и рыболовецкие хозяйства полностью укомплектованы необходимым инвентарем. Жители и гости региона с нетерпением ждут появления свежего улова на прилавках, так как корюшка с ее характерным огуречным ароматом давно стала визитной карточкой весеннего Петербурга и области. В ближайшие недели интенсивность лова будет нарастать по мере прогрева воды в Ладожском озере.

"Для нашего региона начало корюшковой путины — это не просто хозяйственная задача, а важное социальное событие, определяющее ритм жизни многих прибрежных поселений. Мы внимательно следим за готовностью инфраструктуры и обеспечиваем правовое сопровождение рыболовных артелей, чтобы легальный продукт попадал на столы граждан без задержек. Важно поддерживать баланс между промышленным освоением ресурсов и сохранением популяции в Ладоге. Прошлые периоды показали, что наши предприятия способны демонстрировать высокие результаты даже при изменчивости природных факторов".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Технологические процессы на промысле остаются верны традициям, однако предприятия постепенно обновляют парк малых судов. Текущий сезон обещает быть стабильным, если не вмешаются резкие штормовые предупреждения, которые иногда случаются на Ладоге в это время года. Основное внимание сейчас сосредоточено на логистических цепочках, чтобы рыба доставлялась в точки розничной торговли максимально оперативно в охлажденном виде.

Экономическое значение и объемы вылова

Ленинградская область продолжает удерживать лидерские позиции в сфере рыбодобычи этого вида в масштабах всей страны. Статистика прошлого года подтверждает доминирующее положение 47-го региона: местные предприятия извлекли из воды 1038 тонн корюшки, что составило более 61% от общего объема вылова по всей России. Такие показатели делают отрасль важным драйвером местной экономики и обеспечивают занятость сотен специалистов в муниципальных образованиях.

Стабильные квоты и системный подход к надзору за добычей позволяют региону ежегодно демонстрировать высокие результаты. Рыболовецкие организации рассчитывают как минимум сохранить прошлогодние темпы, ориентируясь на запрос внутреннего рынка и перерабатывающих заводов. Экономический эффект от путины ощущается не только в виде налоговых поступлений, но и через развитие смежных отраслей, включая логистику и специализированную торговлю.

Интерес к местной рыбе растет благодаря ее экологическим качествам и узнаваемости бренда. Промысел корюшки в Ладожском бассейне жестко регламентирован, что позволяет избегать чрезмерной нагрузки на экосистему и гарантирует стабильность запасов на будущие периоды. В текущем сезоне особое внимание будет уделено контролю за точками сбыта, чтобы избежать появления на рынке продукции сомнительного происхождения, не прошедшей ветеринарный контроль.

Гастрономический бренд и событийный туризм

Кульминацией сезона традиционно станет масштабный фестиваль "Корюшка идет!", местом проведения которого вновь выбрана Новая Ладога. Мероприятие, назначенное на 16 мая, ежегодно объединяет тысячи туристов, профессиональных поваров и любителей активного отдыха. Организаторы готовят обширную программу, включающую не только дегустации различных блюд из рыбы, но и мастер-классы по традиционным способам ее приготовления, сохранившимся в Приладожье десятилетиями.

Событийный туризм вокруг "огуречной рыбы" приносит ощутимый вклад в развитие муниципальной инфраструктуры и популяризацию малых городов области. Новая Ладога на один день превращается в крупный культурный центр, где встречаются гастрономические традиции и современные форматы семейного досуга. Праздник способствует закреплению образа Ленинградской области как гостеприимного региона с уникальными природными ресурсами и бережным отношением к истории промыслов.

Фестиваль также служит площадкой для взаимодействия бизнеса и власти, где обсуждаются перспективы развития рыбной отрасли. Гости мероприятия смогут приобрести не только свежий улов, но и фермерские товары со всего региона, что усиливает синергию локальных производителей. Подобные инициативы помогают формировать устойчивый спрос на продукцию отечественного рыболовства и повышают туристическую привлекательность северо-западных рубежей страны.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

