Бигль приносит в дом не только радость — природный аромат чувствуется сразу

Некоторые собаки покоряют сердце с первой встречи, но вместе с любовью приносят в дом и свой особенный аромат. Для одних владельцев это часть очарования, для других — повод чаще доставать шампунь и проветривать комнаты. Запах может быть связан с шерстью, складками кожи, ушами или даже особенностями пищеварения. Об этом пишет scotsman.

Почему одни собаки пахнут сильнее других

В мире насчитываются сотни признанных пород — только Кеннел-клуб Великобритании включает 221 родословную собаку, не считая гибридов и метисов. У каждой есть свои сильные стороны и нюансы содержания, которые важно учитывать заранее. Если для кого-то принципиален размер или гипоаллергенность, то другим стоит подумать и о таком факторе, как естественный запах.

Одни питомцы практически не доставляют хлопот и нуждаются лишь в редком купании, другие без регулярного ухода начинают заметно пахнуть. Причины могут быть разными: жирная шерсть, склонность к кожным инфекциям, длинные уши, задерживающие влагу, или повышенное слюноотделение. Иногда даже частые водные процедуры не избавляют от характерного "собачьего" аромата полностью.

Породы с выраженным природным ароматом

Среди охотничьих собак особенно выделяется бигль. Его природный запах исторически помогал выслеживать добычу и ориентироваться в стае, а короткая шерсть с повышенной жирностью усиливает этот эффект. Бассет-хаунд также известен насыщенным "гончим" ароматом: избыток кожного жира, слюни, длинные уши и складки кожи создают условия для накопления бактерий и влаги.

Боксёры часто страдают от метеоризма, а при пищевых аллергиях может появляться дополнительный кожный запах. У мопсов к этому добавляются складки на морде, где скапливается грязь, и проблемы с анальными железами. Сенбернары, несмотря на величественный вид, тоже могут быть "ароматными": густая двойная шерсть удерживает запахи, а обильное слюноотделение усиливает эффект.

Бладхаунд сочетает жирную шерсть и многочисленные складки кожи, что делает регулярное купание необходимостью, хотя полностью устранить запах сложно. Английский бульдог склонен к неприятному запаху изо рта из-за особенностей прикуса, а частицы пищи могут задерживаться в морщинах на морде и под хвостом.

Когда уход играет ключевую роль

Кокер-спаниели с длинными ушами и маслянистой шерстью требуют тщательного ухода, иначе запах становится заметным довольно быстро. Йоркширские терьеры, несмотря на миниатюрность, тоже нуждаются в регулярном груминге: их длинная шерсть легко накапливает грязь, а зона вокруг пасти подвержена воспалениям.

Шарпей известен множеством складок кожи, которые требуют ежедневной очистки; без этого свежесть сохранить сложно. Лабрадор-ретривер — одна из самых популярных пород — обладает выраженным "собачьим" ароматом, особенно после намокания. К тому же эти энергичные питомцы любят кататься в пахучих местах, что только усиливает впечатление для гостей дома.

Чесапик-бей-ретривер имеет плотную водоотталкивающую шерсть с высоким содержанием натуральных масел. Именно она защищает собаку в воде и на холоде, но одновременно создаёт сильный природный запах, который особенно заметен после купания или активных прогулок.

Важно понимать: выраженный аромат не делает этих собак менее преданными или подходящими для семьи. В большинстве случаев ситуацию можно контролировать с помощью регулярного ухода за шерстью и ушами, контроля питания и своевременных визитов к ветеринару. Тем, кто выбирает породу, стоит учитывать не только характер и размер, но и особенности гигиены.

Собака с ярким природным запахом остаётся таким же любящим компаньоном, как и любая другая. Просто её владельцу придётся уделять чуть больше внимания чистоте и профилактике. Зато взамен питомец подарит ту самую безусловную преданность, ради которой и заводят собак.