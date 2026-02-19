Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бигль
Бигль
© flickr.com by Ruth Ellison is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 7:36

Бигль приносит в дом не только радость — природный аромат чувствуется сразу

Некоторые собаки покоряют сердце с первой встречи, но вместе с любовью приносят в дом и свой особенный аромат. Для одних владельцев это часть очарования, для других — повод чаще доставать шампунь и проветривать комнаты. Запах может быть связан с шерстью, складками кожи, ушами или даже особенностями пищеварения. Об этом пишет scotsman.

Почему одни собаки пахнут сильнее других

В мире насчитываются сотни признанных пород — только Кеннел-клуб Великобритании включает 221 родословную собаку, не считая гибридов и метисов. У каждой есть свои сильные стороны и нюансы содержания, которые важно учитывать заранее. Если для кого-то принципиален размер или гипоаллергенность, то другим стоит подумать и о таком факторе, как естественный запах.

Одни питомцы практически не доставляют хлопот и нуждаются лишь в редком купании, другие без регулярного ухода начинают заметно пахнуть. Причины могут быть разными: жирная шерсть, склонность к кожным инфекциям, длинные уши, задерживающие влагу, или повышенное слюноотделение. Иногда даже частые водные процедуры не избавляют от характерного "собачьего" аромата полностью.

Породы с выраженным природным ароматом

Среди охотничьих собак особенно выделяется бигль. Его природный запах исторически помогал выслеживать добычу и ориентироваться в стае, а короткая шерсть с повышенной жирностью усиливает этот эффект. Бассет-хаунд также известен насыщенным "гончим" ароматом: избыток кожного жира, слюни, длинные уши и складки кожи создают условия для накопления бактерий и влаги.

Боксёры часто страдают от метеоризма, а при пищевых аллергиях может появляться дополнительный кожный запах. У мопсов к этому добавляются складки на морде, где скапливается грязь, и проблемы с анальными железами. Сенбернары, несмотря на величественный вид, тоже могут быть "ароматными": густая двойная шерсть удерживает запахи, а обильное слюноотделение усиливает эффект.

Бладхаунд сочетает жирную шерсть и многочисленные складки кожи, что делает регулярное купание необходимостью, хотя полностью устранить запах сложно. Английский бульдог склонен к неприятному запаху изо рта из-за особенностей прикуса, а частицы пищи могут задерживаться в морщинах на морде и под хвостом.

Когда уход играет ключевую роль

Кокер-спаниели с длинными ушами и маслянистой шерстью требуют тщательного ухода, иначе запах становится заметным довольно быстро. Йоркширские терьеры, несмотря на миниатюрность, тоже нуждаются в регулярном груминге: их длинная шерсть легко накапливает грязь, а зона вокруг пасти подвержена воспалениям.

Шарпей известен множеством складок кожи, которые требуют ежедневной очистки; без этого свежесть сохранить сложно. Лабрадор-ретривер — одна из самых популярных пород — обладает выраженным "собачьим" ароматом, особенно после намокания. К тому же эти энергичные питомцы любят кататься в пахучих местах, что только усиливает впечатление для гостей дома.

Чесапик-бей-ретривер имеет плотную водоотталкивающую шерсть с высоким содержанием натуральных масел. Именно она защищает собаку в воде и на холоде, но одновременно создаёт сильный природный запах, который особенно заметен после купания или активных прогулок.

Важно понимать: выраженный аромат не делает этих собак менее преданными или подходящими для семьи. В большинстве случаев ситуацию можно контролировать с помощью регулярного ухода за шерстью и ушами, контроля питания и своевременных визитов к ветеринару. Тем, кто выбирает породу, стоит учитывать не только характер и размер, но и особенности гигиены.

Собака с ярким природным запахом остаётся таким же любящим компаньоном, как и любая другая. Просто её владельцу придётся уделять чуть больше внимания чистоте и профилактике. Зато взамен питомец подарит ту самую безусловную преданность, ради которой и заводят собак.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уехали на три дня — вернулись в целый дом: животные, которые не устраивают протест без зрителей 17.02.2026 в 13:37

Кошки, грызуны или собаки — выбор питомца для занятых людей может обернуться неожиданными последствиями. Ветеринар объяснил, где скрываются риски.

Читать полностью » Рука потянулась к незнакомой собаке — безобидный жест обернулся для неё стрессом 17.02.2026 в 10:28

Собака с мягким взглядом не всегда открыта для поглаживаний: распознавание сигналов тревоги — ключ к безопасным встречам.

Читать полностью » Ночью собака 16.02.2026 в 23:58

Собака, уютно растянувшаяся на кровати — как это связано с доверием и физической близостью?

Читать полностью » Зимняя соль разъедает лапы собаки — один забытый ритуал спасает от боли 16.02.2026 в 19:52

Зима приносит радость не только людям, но и нашим пушистым друзьям, пока не появляется дорожная соль.

Читать полностью » Кошка живёт одна и не страдает: миф о кошачьем одиночестве рушится, если понять её природу 16.02.2026 в 17:26

Может ли кошка страдать без общения с сородичами? Разбираемся, влияет ли отсутствие кошачьей компании на поведение и психологическое равновесие питомца.

Читать полностью » Маленькая квартира не приговор — породы, которые чувствуют себя как во дворце 16.02.2026 в 15:24

Выбор собаки для квартиры может быть непростой задачей, но правильные породы обещают комфорт и радость

Читать полностью » Прогулки и игры без пауз делают щенка нервным — ошибка кажется заботой 16.02.2026 в 12:04

Щенки требуют любви и внимания, но слишком много стимулов может негативно сказаться на их поведении и развитии.

Читать полностью » Один неверный рацион — и собака меняется: скрытые дефициты тихо разрушают концентрацию и стабильность 16.02.2026 в 10:25

Влияет ли кормление собаки на её поведение? Связь кишечника и мозга, роль макроэлементов и режим питания могут менять эмоциональное состояние питомца.

Читать полностью »

Новости
Еда
Морщинистый картофель портит ужин — тихий сигнал, который многие игнорируют
Красота и здоровье
Короткие ногти захватили тренды 2026 — скандинавский маникюр выглядит дорого без лишнего блеска
Недвижимость
Кровать в студии "прячется" за лёгкой перегородкой — комната выглядит вдвое больше
Туризм
Галич вошёл в Золотое кольцо — тихий город на озере внезапно оказался в центре внимания
Спорт и фитнес
Бег каждый день не спасает от лишних килограммов — тело включает скрытую компенсацию
Недвижимость
Льняные шторы уходят в прошлое — в 2026 их заменяют более эффектные ткани
Садоводство
Вчера стояла крепкой, сегодня лежит — причина падения рассады оказалась неочевидной
Недвижимость
Комната выглядит дороже без лишних затрат: дизайнерский приём с оттенком краски преображает интерьер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet