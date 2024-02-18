Нейрокоуч Феклисова выделяет ряд ароматов, способных положительно влиять на память

В рекомендациях Киры Феклисовой особое место занимает аромат розмарина, который стимулирует активность нейронов в гиппокампе, повышая концентрацию и способность к запоминанию.
Эфирные масла мяты, лимона и ромашки также признаны полезными для улучшения памяти и обладают успокаивающими свойствами, способствуя увеличению уровня концентрации. Рекомендуется использовать эти ароматы в аромадиффузоре для достижения желаемого эффекта, сообщает Общественная Служба Новостей.
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Изучение 657 участников, включая тех, кто имеет психиатрические диагнозы, показало, что проблемы со сном распространены не только среди этой группы.
Ученые из Норвежского университета обнаружили, что СДВГ имеет генетическую предрасположенность
Исследование ученых, опубликованное в журнале Psychoological Medicine (PsyMed), выявило, что до 46% случаев этого распространенного неврологического синдрома могут быть наследственными.
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Исследователи сообщают об открытии потенциального способа лечения первичного склерозирующего холангита (ПСХ), хронического заболевания печени, которое часто требует трансплантации органа.
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