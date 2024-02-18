Нейрокоуч Феклисова выделяет ряд ароматов, способных положительно влиять на память

В рекомендациях Киры Феклисовой особое место занимает аромат розмарина, который стимулирует активность нейронов в гиппокампе, повышая концентрацию и способность к запоминанию.

Эфирные масла мяты, лимона и ромашки также признаны полезными для улучшения памяти и обладают успокаивающими свойствами, способствуя увеличению уровня концентрации. Рекомендуется использовать эти ароматы в аромадиффузоре для достижения желаемого эффекта, сообщает Общественная Служба Новостей.