Ученые из Мичиганского государственного университета выявили, что потеря обоняния может быть связана с повышенным риском развития застойной сердечной недостаточности (ЗСН). Исследование показало, что с возрастом уменьшение способности улавливать запахи становится более распространенным, особенно после 50 лет.

В исследовании приняли участие 2537 добровольцев в возрасте 70-79 лет, чье обоняние оценивали с помощью специального теста. Сопоставление данных обонятельного теста с медицинскими картами показало, что у людей с ухудшенной способностью улавливать запахи риск застойной сердечной недостаточности увеличивался на 30%. Однако, потеря обоняния не была связана с другими сердечными проблемами или инсультом.

Фото: flickr.com/Luke Price (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)