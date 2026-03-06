Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 11:38

Стены помнят всё — и пахнут тоже: почему соседское амбре становится опасной угрозой для жизни

Специфический аромат в многоквартирном доме часто становится сигналом о более глубоких проблемах, скрытых от глаз. Неприятные запахи могут возникать как вследствие пренебрежения санитарными нормами отдельными жильцами, так и по причине серьезных технических неисправностей общедомовых инженерных сетей, включая канализацию. Собственники недвижимости должны помнить о своей юридической ответственности перед соседями за поддержание чистоты и комфортной среды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Экспертное сообщество подчеркивает, что вмешательство надзорных органов в таких ситуациях направлено прежде всего на оперативное устранение источника дискомфорта, а не только на применение санкций. Как отметила эксперт Ольга Леонова, за подобные нарушения жильцам может грозить штраф в размере до 20 тысяч рублей, если ситуация выходит за рамки регламентов.

"Причина не в том, что кого-то обязательно нужно оштрафовать. Сам по себе неприятный запах недопустим, потому что он может быть следствием антисанитарного состояния квартиры, содержания большого количества животных в ненадлежащих условиях или, например, неисправности канализации", — пояснила сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом" Евгения Юнисова.

При обнаружении устойчивого запаха в подъезде жильцам рекомендуется незамедлительно направить претензию в управляющую организацию для проведения технического аудита систем. По словам Евгении Юнисовой, если проблема игнорируется, следует привлекать Роспотребнадзор и государственную жилищную инспекцию для установления виновных лиц. Профессиональный контроль позволяет вовремя диагностировать поломки оборудования или выявить недобросовестных владельцев, нарушающих гигиенические правила эксплуатации помещений.

