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Футболисту Мбаппе не нужна операция на нос
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Футболисту Мбаппе не нужна операция на нос

Специалисты мадридского футбольного клуба "Реал" сделали заключения, что игрок, который недавно перешел из французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не нуждается в оперативном вмешательстве на нос.

Ранее он повредил нос в матче с Австрией за сборную Франции в 1-м туре Евро, пишет "Чемпионат" со ссылкой на RMC Sport.

16 июля прошла официальная презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока "Реала". 25-летний форвард будет выступать за команду под девятым номером.

Килиан Мбаппе в прошлом сезоне сыграл за "Пари Сен-Жермен" 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

Фото: flickr.com/BalkanPhotos (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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