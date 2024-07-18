Специалисты мадридского футбольного клуба "Реал" сделали заключения, что игрок, который недавно перешел из французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не нуждается в оперативном вмешательстве на нос.
Ранее он повредил нос в матче с Австрией за сборную Франции в 1-м туре Евро, пишет "Чемпионат" со ссылкой на RMC Sport.
16 июля прошла официальная презентация Килиана Мбаппе в качестве нового игрока "Реала". 25-летний форвард будет выступать за команду под девятым номером.
Килиан Мбаппе в прошлом сезоне сыграл за "Пари Сен-Жермен" 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.
Фото: flickr.com/BalkanPhotos (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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