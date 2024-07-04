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CNN: Байден убрал все встречи после 20:00 из рабочего графика
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CNN: Байден убрал все встречи после 20:00 из рабочего графика

Президент США Джо Байден решил убрать из своего графика все встречи после 20:00. Таким образом американский лидер решил дать себе больше времени на сон. Об этом сообщает CNN.

Байден рассказал о нововведениях в своем графике на встрече с губернаторами-демократами в Белом доме.

Возможно, такое решение Байден принял после провальных дебатов с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом. Дело в том, что одной из причин слабого выступления американского лидера стало то, что дебаты начались поздно вечером.

Решение изменить график работы разочаровало некоторых губернаторов, как передают источники CNN.

Следующие дебаты Байдена и Трампа пройдут 10 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября, пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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