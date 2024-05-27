Дочь актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта носит двойную фамилию, однако она отказалась от отцовской её части.



15-летняя Вивьен в афише мюзикла "Аутсайдеры" упомянута только под фамилией Джоли.



Daily Mail сообщает, что Вивьен помогала Анджелине Джоли продюссировать эту постановку. Рано говорить о смене фамилии в официальных документах, так как комментарии сторон получить не удалось.



Стало известно, что Джоли настойчиво просила детей избегать встреч с отцом во время процесса развода. Об этом сообщил охранник семьи.

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