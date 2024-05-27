На сайте кабмина Испании прошла трансляция встречи председателя правительства королевства Педро Санчеса и президента Украины Владимира Зеленского, которые в Мадриде подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.



Ранее сообщили, что Зеленский должен был встретиться с королем Филиппом VI.



В газете El País писали, что соглашение о безопасности с Испанией схоже с другими, которые Украина уже подписал с несколькими странами, в том числе с ФРГ и Италией.



Документ предполагает гарантированную военную поддержку Киеву.



В статье сказан, что испанские власти пообещают Украине пакет военной помощи на сумму €1,129 миллиарда. Также королевство будет поставлять широкий спектр военной техники и материалы испанского производства.

Фото: lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.



