На сайте кабмина Испании прошла трансляция встречи председателя правительства королевства Педро Санчеса и президента Украины Владимира Зеленского, которые в Мадриде подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Ранее сообщили, что Зеленский должен был встретиться с королем Филиппом VI.
В газете El País писали, что соглашение о безопасности с Испанией схоже с другими, которые Украина уже подписал с несколькими странами, в том числе с ФРГ и Италией.
Документ предполагает гарантированную военную поддержку Киеву.
В статье сказан, что испанские власти пообещают Украине пакет военной помощи на сумму €1,129 миллиарда. Также королевство будет поставлять широкий спектр военной техники и материалы испанского производства.
Фото: lamoncloa.gob.es/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa.
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