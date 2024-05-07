Из-за подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Донецке пострадал пожилой мужчина. Он получил ранения.



Мина подорвалась в Куйбышевском районе города.



Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что по предварительной информации взрыв произошел возле частного дома по улице Энгельса, сообщает РИА Новости.



Кстати, этот вид мин, который называется "Лепесток" срабатывает, когда на нее наступают. Она повреждает ноги.

Фото: commons. wikimedia.org/Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license).