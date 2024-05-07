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Песков: можно ожидать, что Путин предложит кандидатуру нового премьера
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:52

Песков: можно ожидать, что Путин предложит кандидатуру нового премьера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил того, что президент РФ Владимир Путин сегодня, 7 мая, может предложить нового кандидата на должность премьера.

"Вполне можно ожидать, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь президента ответил "наверняка" на вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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