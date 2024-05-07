Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил того, что президент РФ Владимир Путин сегодня, 7 мая, может предложить нового кандидата на должность премьера.
"Вполне можно ожидать, что Путин сегодня предложит кандидатуру нового премьера", — приводит слова Пескова РИА Новости.
Также пресс-секретарь президента ответил "наверняка" на вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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