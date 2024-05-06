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В Белгородской области удалось пресечь атаку ВСУ
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:50

В Белгородской области удалось пресечь атаку ВСУ

Российским военным подразделениям удалось пресечь попытку атаки украинцев с применением РСЗО RM-70 Vampire под Белгородом. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Попытку предотвратили 6 мая около 16:00 по Москве.

"Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", — пишет портал "RT", ссылаясь на силовое ведомство.

Добавим, что семь реактивных снарядов были ликвидированы над территорией Белгородской области российскими системами Противовоздушной обороны.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licensе).

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