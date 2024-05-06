Российским военным подразделениям удалось пресечь попытку атаки украинцев с применением РСЗО RM-70 Vampire под Белгородом. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.
Попытку предотвратили 6 мая около 16:00 по Москве.
"Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку", — пишет портал "RT", ссылаясь на силовое ведомство.
Добавим, что семь реактивных снарядов были ликвидированы над территорией Белгородской области российскими системами Противовоздушной обороны.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licensе).
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