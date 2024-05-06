Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что цена действий властей страны в нынешнее время очень высока.
Глава государства провел 6 мая встречу с кабмином.
"Цена наших действий в это безусловно историческое время для нашей страны крайне высока", — цитирует Владимира Путина РИА Новости.
Он назвал то, чем должны обладать члены Правительства: знания, опыт, деловые качества и личный авторитет.
Фото: kremlin. ru/Пресс-служба Президента (Creative CommonsAttribution 4.0 International license).
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