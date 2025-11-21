Технологии впереди, законы позади: в Зауралье хотят перезапустить систему помощи бизнесу

Снижение безработицы и быстрые технологические изменения сделали прежние механизмы господдержки бизнеса в Зауралье источником конфликтов между предпринимателями и властями. Действующие условия субсидирования малого и среднего предпринимательства уже не совпадают с ситуацией на рынке труда, где потребность в персонале сокращается, а требования к получателям помощи остаются прежними.

Изменившиеся условия и устаревшие критерии

Региональная программа развития МСП изначально ставила задачей рост занятости, поэтому многие меры поддержки привязаны к обязательному созданию рабочих мест. В период разработки документа это соответствовало экономическим реалиям: область активно развивала инфраструктуру, включая сеть индустриальных парков, где планируется открыть до десяти площадок к 2030 году. На них должны появиться около двух тысяч новых рабочих мест, что вписывается в логику прошлой стратегии.

Однако за последние годы ситуация изменилась. Уровень безработицы упал в 39 раз и составил 0,2 процента, а по международной методике — 1,9 процента. В службе занятости сейчас числится около семисот человек. Автоматизация и цифровые решения сократили потребность в рабочей силе: функции, ранее требовавшие нескольких сотрудников, выполняют одиночные специалисты. Но при обращении за субсидиями бизнес продолжает сталкиваться с требованием увеличивать штат, что приводит к формальным нарушениям и судебным разбирательствам.

Конфликты вокруг субсидий и предложения изменений

Одним из примеров стало дело, когда предпринимателю предложили вернуть 1,8 миллиона рублей за несвоевременное оформление сотрудника при реализации туристического проекта. Суд встал на сторону заявителя, но подобные истории повторяются. Фермеры и малые предприятия сообщают о типичных ситуациях: приобретая технику по субсидии, они вынуждены нанимать дополнительного человека, несмотря на отсутствие реальной необходимости, чтобы не потерять поддержку.

Руководитель агрокомплекса Алексей Кубасов подчеркивает роль эффективности.

"Может, стоит пересмотреть условия господдержки и сделать приоритетом повышение производительности труда?", — рассуждает руководитель.

Он приводит пример предприятия, которое благодаря новому оборудованию сократило персонал вдвое при сохранении объёма продукции. Такой подход, по мнению бизнеса, отражает современные требования к развитию.

Позиция властей и планы законодательных корректировок

В региональном департаменте экономического развития напоминают, что программа повышения производительности труда в Курганской области уже действует. С 2026 года в неё включат показатель по доле высокопроизводительных рабочих мест — не менее 75 процентов от общей численности. В Облдуме считают эту поправку полезной, но подчёркивают: она не решает ключевую проблему привязки господдержки к количеству работников.

Депутаты комитета по экономической политике готовят законопроект, который позволит отказаться от жёсткого требования по расширению штата в ряде мер поддержки. По их мнению, бизнес должен иметь возможность получать субсидии и гранты, ориентируясь на эффективность, а не на формальное создание новых должностей, утративших экономический смысл.