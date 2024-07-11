Портал "Палач" опубликовал — рейтинг неудачных моделей смартфонов, которых следует избегать в 2024 году. Среди основных недостатков указанных моделей отмечены устаревшие чипы, недостаточная производительность камер и медленная зарядка.
Антирейтинг смартфонов выглядит так:
Tecno Spark 20 - с устаревшим чипом MediaTek Helio G85 и медленной зарядкой. Вместо него рекомендуется Samsung Galaxy A15 с лучшим экраном и процессором.
Huawei Nova Y72 - с низким качеством экрана и слабым процессором. Лучшей альтернативой является Infinix Note 30 с высоким разрешением экрана и поддержкой быстрой зарядки.
Realme C65, похож на Tecno Spark 20. Вместо него лучше выбрать Realme C67 с более мощными характеристиками и большей диагональю экрана.
Redmi 13C и Poco M6 4G, для которых лучшими заменами будут Redmi Note 13 4G и Tecno Pova 6 Neo соответственно.
Фото: commons.wikimedia.org/Yanghime TADIWODOA BBAEW (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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