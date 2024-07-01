Аналитики мобильного оператора MTC провели исследование российского рынка смартфонов, выявив основные тенденции и популярные модели. Общий объем продаж составил 14,1 миллиона устройств на сумму 342 миллиарда рублей, что на 10% больше по количеству и на 24% выше по денежному объему, чем в предыдущем году. Средняя стоимость проданного смартфона составила 24,3 тысячи рублей.
Самыми востребованными моделями в штучном выражении стали смартфоны брендов Redmi и realme. В лидерах — Redmi A2+ (64 ГБ), а также realme Note 50 (64 ГБ), realme Note 50 (128 ГБ), Redmi 12 (256 ГБ) и Redmi 13C (256 ГБ).
С точки зрения выручки наиболее успешными оказались устройства Apple: iPhone 15 Pro Max (256 ГБ) занял первое место, за ним следуют iPhone 15 Pro (256 ГБ), iPhone 15 (128 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ) и iPhone 14 (128 ГБ).
Фото: commons.wikimedia.org/SimonWaldherr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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