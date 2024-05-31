В начале 2024 года на рынке смартфонов началась эра ИИ-лихорадки, инициированная такими гигантами как Google и Samsung. Исследование Counterpoint Research показало, что десять самых продаваемых смартфонов с поддержкой GenAI за первые три месяца года нашли своих покупателей преимущественно в премиальном сегменте, с увеличением их доли рынка с 1,3% в конце 2023 года до 6% в первом квартале 2024 года.
В этом списке доминирует Samsung с тремя моделями Galaxy S24, составляющими 58% продаж. По сравнению с ними, Xiaomi 14 и Google Pixel 8 Pro показали значительно меньшие объемы продаж. Исследователи прогнозируют увеличение доли GenAI-смартфонов до 11% к концу года, хотя сами признают, что для получения статуса "ИИ-смартфон" требуется минимальное усилие, сообщает Mobiletelefon.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/SimonWaldherr (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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