Мираж на кончиках пальцев: главная привычка в обращении со смартфоном разрушает остроту зрения

Современные гаджеты влияют на зрительный аппарат человека не столько своим излучением, сколько неправильной эксплуатацией и постоянным перенапряжением аккомодационной мышцы. Офтальмологи обращают внимание, что критическим фактором становится сокращенная дистанция до экрана, которая заставляет глаза работать в режиме интенсивной нагрузки. Врачи призывают пересмотреть привычки использования смартфонов, чтобы предотвратить развитие прогрессирующей близорукости. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты подчеркивают, что ключевую роль играет физика фокусировки на экстремально близких объектах, вызывающая быструю утомляемость тканей. По словам офтальмолога Марии Левиной, чем ближе гаджет находится к лицу, тем сильнее возрастает диоптрийная нагрузка, превышающая естественные возможности глаза.

"Чем ближе расположен объект, на котором мы сосредоточены, тем большее напряжение требуется от глаз. Например, если компьютер находится на расстоянии около 50 сантиметров, это требует напряжения примерно в две диоптрии. А если мы смотрим в смартфон с расстояния 15-20 сантиметров, нагрузка возрастает до пяти диоптрий. Поэтому длительная работа на близком расстоянии приводит к зрительной усталости и может провоцировать развитие близорукости у детей и подростков", — пояснила Мария Левина.

Для минимизации рисков эксперт рекомендует внедрять строгие циклы работы и отдыха, делая паузы каждые сорок минут для расслабления глазных мышц. Согласно мнению врача, важно смотреть на удаленные объекты, а также тщательно настраивать яркость дисплея, избегая использования цифровых устройств в движущемся транспорте из-за постоянной вибрации изображения. При этом влияние синего света остается дискуссионным вопросом, так как научные данные на этот счет пока противоречивы и требуют дальнейшего изучения.