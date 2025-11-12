Однажды протёрла экран антисептиком — и ужаснулась, что увидела на салфетке
Современный человек редко расстаётся со смартфоном — устройство стало не просто средством связи, а частью повседневной жизни. Однако врач частной клиники из Видного Мария Карасева предупреждает: эта зависимость несёт скрытую опасность.
"Смартфоны — настоящие рассадники бактерий и вирусов, которые легко распространяются по всему телу и окружающим предметам", — предупреждает врач Мария Карасева.
По её словам, привычка брать телефон в туалет или на кухню может привести к распространению инфекций — от кишечных до кожных.
Исследования, которые заставляют задуматься
Учёные подсчитали: на поверхности смартфона живёт до 20 тысяч бактерий. Это больше, чем на дверной ручке общественного туалета. И чем чаще человек пользуется гаджетом — особенно в местах с повышенной влажностью или загрязнением, — тем активнее размножаются микробы. Экран, кнопки и чехол становятся своеобразным "инкубатором" для патогенных организмов.
Сравнение чистоты поверхностей
|Поверхность
|Среднее количество бактерий
|Комментарий
|Смартфон
|до 20 000
|Основная причина — постоянный контакт с руками и лицом
|Клавиатура ноутбука
|около 3 000
|Часто не чистится неделями
|Ручка двери туалета
|около 1 000
|Контакт короткий, но регулярный
|Кухонная губка
|более 10 000
|Высокая влажность способствует росту микробов
Как минимизировать вред: советы врача
Чтобы смартфон не стал источником инфекции, Мария Карасева советует соблюдать простые, но регулярные меры гигиены.
1. Чистка ежедневно
"Антисептическими салфетками протирайте поверхность минимум раз в сутки. Используйте средства с концентрацией спирта не ниже 70%, чтобы уничтожить максимальное количество микробов", — советует врач.
Протирка экрана и корпуса должна стать такой же привычкой, как чистка зубов. Особенно важно это делать после посещения общественных мест или транспорта.
2. Мытьё рук
Перед каждым использованием смартфона необходимо тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Альтернатива — антисептик или санитайзер с высокой степенью защиты. Это снижает риск попадания бактерий на экран и в дыхательные пути.
3. Использование защитных стёкол и плёнок
Такие аксессуары не только предохраняют устройство от царапин, но и облегчают его очистку. Защитное покрытие можно менять каждые несколько месяцев, особенно если телефон активно используется на улице или в транспорте.
4. Уход за чехлами
"Регулярно промывайте силиконовые и кожаные аксессуары тёплой мыльной водой, особенно если чехол часто соприкасается с телом или одеждой", — говорит Карасева.
Силиконовые чехлы можно дезинфицировать спиртовыми растворами, а тканевые — стирать. Грязный аксессуар сводит на нет все усилия по очистке самого устройства.
5. Не передавайте телефон другим
После каждого контакта чужих рук рекомендуется протирать дисплей антисептиком. Особенно это актуально в период сезонных инфекций.
6. Ультрафиолетовая стерилизация
Для тех, кто хочет максимально обезопасить себя, существуют ультрафиолетовые боксы. Эти компактные устройства уничтожают микробы без химических средств — достаточно поместить телефон внутрь на несколько минут.
7. Без телефонов в грязных зонах
Не стоит брать смартфон в туалет, ванную или на кухню. Влажность, пар и микробы делают такие помещения идеальной средой для патогенов. Постепенно можно выработать привычку оставлять телефон в безопасном месте — это поможет снизить риск заражения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать телефон во время приёма пищи.
Последствие: Попадание бактерий в рот и желудочно-кишечный тракт.
Альтернатива: Убирать гаджет подальше от стола.
-
Ошибка: Хранить смартфон без чехла.
Последствие: Быстрое загрязнение корпуса.
Альтернатива: Чехол, который можно легко промыть.
-
Ошибка: Не дезинфицировать экран после улицы.
Последствие: Контакт с вирусами и грибками.
Альтернатива: Обработка антисептиком при возвращении домой.
А что если телефон — рабочий инструмент?
Медики и офисные сотрудники часто не могут отказаться от гаджета даже в условиях стерильности. В таких случаях стоит использовать одноразовые салфетки, перчатки при работе с документами и голосовые команды, чтобы минимизировать контакт с экраном.
Таблица "Плюсы и минусы" использования смартфона
|Плюсы
|Минусы
|Связь и удобство
|Распространение бактерий
|Информационная доступность
|Зависимость и стресс
|Возможность удалённой работы
|Контакт с микробами и вирусами
FAQ
Как часто нужно дезинфицировать телефон?
Оптимально — один раз в день, а в сезон простуд — после каждого выхода на улицу.
Можно ли чистить смартфон спиртом?
Да, но только средствами с концентрацией не выше 70% и при выключенном устройстве.
Помогают ли антисептические спреи?
Да, но важно не заливать жидкость внутрь корпуса. Лучше наносить средство на салфетку.
Мифы и правда
-
Миф: Телефон не может быть источником болезни.
Правда: На экране скапливаются тысячи микробов, включая вирусы гриппа и кишечные палочки.
-
Миф: Чистка спиртом портит экран.
Правда: При правильной концентрации средство безопасно и эффективно.
-
Миф: Чехол защищает от бактерий.
Правда: Без регулярного ухода он сам становится их носителем.
Интересные факты
-
Телефон в среднем прикасается к коже лица до 700 раз в день.
-
На 1 квадратном сантиметре экрана может находиться до 200 видов микробов.
-
Люди, регулярно очищающие гаджеты, болеют ОРВИ на 25% реже.
Исторический контекст
Первые исследования микробиологической опасности телефонов появились в начале 2010-х годов, когда смартфоны стали массовыми. С тех пор учёные неоднократно подтверждали связь между загрязнением гаджетов и передачей инфекций. Сегодня многие производители даже создают модели с антибактериальным покрытием корпуса, но ни одна технология не заменит элементарной гигиены.
