девушка фотографируется с собакой
девушка фотографируется с собакой
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 3:15

Однажды протёрла экран антисептиком — и ужаснулась, что увидела на салфетке

Врач Мария Карасева предупредила: смартфоны распространяют бактерии и вирусы

Современный человек редко расстаётся со смартфоном — устройство стало не просто средством связи, а частью повседневной жизни. Однако врач частной клиники из Видного Мария Карасева предупреждает: эта зависимость несёт скрытую опасность.

"Смартфоны — настоящие рассадники бактерий и вирусов, которые легко распространяются по всему телу и окружающим предметам", — предупреждает врач Мария Карасева.

По её словам, привычка брать телефон в туалет или на кухню может привести к распространению инфекций — от кишечных до кожных.

Исследования, которые заставляют задуматься

Учёные подсчитали: на поверхности смартфона живёт до 20 тысяч бактерий. Это больше, чем на дверной ручке общественного туалета. И чем чаще человек пользуется гаджетом — особенно в местах с повышенной влажностью или загрязнением, — тем активнее размножаются микробы. Экран, кнопки и чехол становятся своеобразным "инкубатором" для патогенных организмов.

Сравнение чистоты поверхностей

Поверхность Среднее количество бактерий Комментарий
Смартфон до 20 000 Основная причина — постоянный контакт с руками и лицом
Клавиатура ноутбука около 3 000 Часто не чистится неделями
Ручка двери туалета около 1 000 Контакт короткий, но регулярный
Кухонная губка более 10 000 Высокая влажность способствует росту микробов

Как минимизировать вред: советы врача

Чтобы смартфон не стал источником инфекции, Мария Карасева советует соблюдать простые, но регулярные меры гигиены.

1. Чистка ежедневно

"Антисептическими салфетками протирайте поверхность минимум раз в сутки. Используйте средства с концентрацией спирта не ниже 70%, чтобы уничтожить максимальное количество микробов", — советует врач.

Протирка экрана и корпуса должна стать такой же привычкой, как чистка зубов. Особенно важно это делать после посещения общественных мест или транспорта.

2. Мытьё рук

Перед каждым использованием смартфона необходимо тщательно мыть руки с мылом не менее 30 секунд. Альтернатива — антисептик или санитайзер с высокой степенью защиты. Это снижает риск попадания бактерий на экран и в дыхательные пути.

3. Использование защитных стёкол и плёнок

Такие аксессуары не только предохраняют устройство от царапин, но и облегчают его очистку. Защитное покрытие можно менять каждые несколько месяцев, особенно если телефон активно используется на улице или в транспорте.

4. Уход за чехлами

"Регулярно промывайте силиконовые и кожаные аксессуары тёплой мыльной водой, особенно если чехол часто соприкасается с телом или одеждой", — говорит Карасева.

Силиконовые чехлы можно дезинфицировать спиртовыми растворами, а тканевые — стирать. Грязный аксессуар сводит на нет все усилия по очистке самого устройства.

5. Не передавайте телефон другим

После каждого контакта чужих рук рекомендуется протирать дисплей антисептиком. Особенно это актуально в период сезонных инфекций.

6. Ультрафиолетовая стерилизация

Для тех, кто хочет максимально обезопасить себя, существуют ультрафиолетовые боксы. Эти компактные устройства уничтожают микробы без химических средств — достаточно поместить телефон внутрь на несколько минут.

7. Без телефонов в грязных зонах

Не стоит брать смартфон в туалет, ванную или на кухню. Влажность, пар и микробы делают такие помещения идеальной средой для патогенов. Постепенно можно выработать привычку оставлять телефон в безопасном месте — это поможет снизить риск заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать телефон во время приёма пищи.
    Последствие: Попадание бактерий в рот и желудочно-кишечный тракт.
    Альтернатива: Убирать гаджет подальше от стола.

  • Ошибка: Хранить смартфон без чехла.
    Последствие: Быстрое загрязнение корпуса.
    Альтернатива: Чехол, который можно легко промыть.

  • Ошибка: Не дезинфицировать экран после улицы.
    Последствие: Контакт с вирусами и грибками.
    Альтернатива: Обработка антисептиком при возвращении домой.

А что если телефон — рабочий инструмент?

Медики и офисные сотрудники часто не могут отказаться от гаджета даже в условиях стерильности. В таких случаях стоит использовать одноразовые салфетки, перчатки при работе с документами и голосовые команды, чтобы минимизировать контакт с экраном.

Таблица "Плюсы и минусы" использования смартфона

Плюсы Минусы
Связь и удобство Распространение бактерий
Информационная доступность Зависимость и стресс
Возможность удалённой работы Контакт с микробами и вирусами

FAQ

Как часто нужно дезинфицировать телефон?
Оптимально — один раз в день, а в сезон простуд — после каждого выхода на улицу.

Можно ли чистить смартфон спиртом?
Да, но только средствами с концентрацией не выше 70% и при выключенном устройстве.

Помогают ли антисептические спреи?
Да, но важно не заливать жидкость внутрь корпуса. Лучше наносить средство на салфетку.

Мифы и правда

  • Миф: Телефон не может быть источником болезни.
    Правда: На экране скапливаются тысячи микробов, включая вирусы гриппа и кишечные палочки.

  • Миф: Чистка спиртом портит экран.
    Правда: При правильной концентрации средство безопасно и эффективно.

  • Миф: Чехол защищает от бактерий.
    Правда: Без регулярного ухода он сам становится их носителем.

Интересные факты

  1. Телефон в среднем прикасается к коже лица до 700 раз в день.

  2. На 1 квадратном сантиметре экрана может находиться до 200 видов микробов.

  3. Люди, регулярно очищающие гаджеты, болеют ОРВИ на 25% реже.

Исторический контекст

Первые исследования микробиологической опасности телефонов появились в начале 2010-х годов, когда смартфоны стали массовыми. С тех пор учёные неоднократно подтверждали связь между загрязнением гаджетов и передачей инфекций. Сегодня многие производители даже создают модели с антибактериальным покрытием корпуса, но ни одна технология не заменит элементарной гигиены.

