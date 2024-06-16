Ученые из Техасского университета в Далласе и Сеульского национального университета разработали новый миниатюрный чип, вдохновленный рентгеновским зрением Супермена, который может быть интегрирован в смартфоны.
Чип использует электромагнитные волны в диапазоне от 100 ГГц до 10 ТГц, позволяющие видеть сквозь туман, пыль и другие препятствия. В ходе тестирования технологии чип смог воссоздать изображения небольших объектов, таких как USB-ключ и лезвие, с расстояния одного сантиметра.
В будущих экспериментах планируется увеличение дальности действия до 12,7 см, сообщает 4pda.
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