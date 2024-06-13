В лаборатории "МегаФон" были проведены тесты российского смартфона "Р-ФОН", предназначенного для скорого выхода на рынок. Смартфон, кодовое имя которого RT001 и дата выпуска 26 марта 2024 года, прошел начальные испытания функций мобильной связи, операционной системы "РОСА Мобайл", а также Wi-Fi и Bluetooth.

Результаты испытаний переданы производителю для дальнейшего улучшения перед следующей итерацией тестов. "Р-ФОН" производится в сотрудничестве с АО "НТЦ ИТ РОСА" и АО "Рутек" на заводе в Саранске и включен в реестр отечественного оборудования, сообщает Газета. Ру.

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