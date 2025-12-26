Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на диване со смартфоном
Девушка на диване со смартфоном
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 9:18

Технологии стали тяжелее — пальцы не выдержали: странная метка смартфонов появилась на руках

Длительное удержание смартфона деформирует мизинец руки — The Indian Express

Смартфоны давно стали продолжением руки, но всё чаще это выражение приобретает буквальный смысл. Пользователи по всему миру замечают, что привычка держать телефон одной рукой оставляет неожиданный след на теле. Незаметная сначала деталь со временем превращается в устойчивое изменение формы пальца. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Что такое мизинец смартфона и почему о нём заговорили

Под термином "мизинец смартфона" понимают характерный изгиб или небольшую вмятину на мизинце, которая появляется из-за регулярной опоры корпуса телефона на палец. Чаще всего изменение заметно в области средней и верхней фаланги, где кожа и мягкие ткани постоянно испытывают давление. Речь идёт не о медицинском диагнозе, а о бытовом обозначении визуального эффекта, связанного с повседневным использованием гаджета.

Ситуация стала заметнее на фоне того, что современные смартфоны увеличиваются в размерах и весе. Пользователи всё чаще держат устройство одной рукой, подперев его снизу мизинцем, чтобы освободить большой палец для прокрутки экрана. Такая поза кажется удобной, но при многочасовом повторении она формирует устойчивую нагрузку и меняет привычную механику хвата.

Что показывают исследования и наблюдения

Согласно данным, опубликованным Национальной медицинской библиотекой США, в исследовании с участием 500 человек почти половина респондентов проводила со смартфоном от пяти до восьми часов в день. При этом около двух третей участников держали устройство в неестественном положении, а большинство призналось, что ранее даже не слышало о термине "мизинец смартфона".

Интересно, что внимание учёных к подобным мелочам не случайно. Ранее исследования уже показывали, что сила хвата руки может служить маркером общего состояния здоровья и даже быть связана с рисками возрастных заболеваний. В этом контексте устойчивые изменения в работе пальцев и кисти перестают выглядеть безобидной привычкой.

Есть ли риск для здоровья и как его снизить

На сегодняшний день у специалистов нет убедительных доказательств того, что опора смартфона на мизинец приводит к серьёзным повреждениям пальца. Маловероятно, что кость меняет форму напрямую, однако длительное давление может со временем отражаться на суставах и связках. Особенно это актуально при многочасовом ежедневном использовании без смены позы.

Авторы исследований советуют по возможности сокращать непрерывное время работы со смартфоном и чаще менять хват. Использование двух рук помогает равномерно распределить нагрузку, а подставки и держатели позволяют сохранить нейтральное положение запястья. Любопытно, что альтернативные способы взаимодействия с руками, например письмо от руки, задействуют кисть иначе и считаются менее монотонными с точки зрения нагрузки.

В условиях, когда смартфон остаётся ключевым инструментом общения и работы, внимание к таким деталям становится частью заботы о собственном теле. Небольшие изменения привычек способны снизить дискомфорт и предотвратить эффекты, которые сначала кажутся лишь косметическими, но со временем могут повлиять на общее самочувствие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые впервые обнаружили электрические искры в пылевых вихрях Марса — Nature вчера в 9:14
Марс заговорил языком искр: Красная планета оказалась далеко не такой мёртвой

Учёные впервые зафиксировали электрические искры в пылевых вихрях Марса. Открытие проливает свет на атмосферу планеты, пыль, климатические процессы.

Читать полностью » Найдены яйца паразитов в канализации римского форта Виндоланда — Леджер вчера в 5:30
Тайна, которую скрывали века: что нашли в канализации форта, где служили элитные войска Рима

Что скрывали стоки римского форта Виндоланда у Адрианова вала: анализ канализации показал неожиданные паразиты и риски для гарнизона.

Читать полностью » РНК могла появиться на ранней Земле благодаря химическим реакциям — PNAS вчера в 1:16
Жизнь на Земле из химии: как РНК могла стать связующим звеном между молекулами и живыми существами

Ученые раскрыли, как РНК могла образоваться в условиях ранней Земли. Новое исследование приближает нас к разгадке происхождения жизни и молекул, ставших основой существования.

Читать полностью » Учёные создали биоразлагаемый пластик на основе молочных белков — Polymers 24.12.2025 в 20:41
Пластик с обратным отсчётом: обычное молоко дало начало странному виду пластика

Учёные нашли способ превратить молоко в биоразлагаемый пластик, который исчезает в почве за несколько месяцев и может изменить будущее упаковки.

Читать полностью » Мрамор гробницы Отто I добыли в Турции — реставраторы 24.12.2025 в 16:56
Не Италия и не Греция: анализ показал истинное происхождение камня с гробницы Отто I

Реставрация гробницы Отто Великого в Магдебурге принесла неожиданную находку: анализ мрамора связал памятник с торговыми путями Средиземноморья.

Читать полностью » Исследователи выявили механизм защиты печени от гепатита B – университет Канадзавы 24.12.2025 в 16:01
Страж у ворот печени: древний белок сорвал вторжение гепатита B ещё до начала атаки

Ученые обнаружили белок, который останавливает вирус гепатита B еще до проникновения в клетки печени — подход может изменить терапию инфекции.

Читать полностью » Археологи нашли участок Императорской дороги династии Цинь в Китае – South China Morning Post 24.12.2025 в 12:16
Призраки прошлого: археологи нашли участок дороги, который не должен был быть найден

В Китае найден новый участок Императорской дороги Цинь, одного из самых масштабных древних инфраструктурных проектов. Открытие подтверждает величие инженерии того времени и раскрывает роль магистрали в защите страны.

Читать полностью » Асфальт с добавкой водорослей лучше восстанавливается после деформаций — учёные 24.12.2025 в 8:18
Асфальт с эффектом памяти: зелёная добавка ведёт себя так, будто дорога живая

Учёные предложили добавлять водоросли в асфальт, чтобы сделать дороги прочнее и экологичнее. Лабораторные тесты показали неожиданный эффект.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Воровство помогает животным экономить энергию и снижать риск травм — зоологи
Еда
Домашний лосось превосходит магазинный по качеству — повар
Дом
Короткий холодный цикл снижают перенос красителя при стирке — House Digest
Туризм
Всероссийский семейный туристский фестиваль станет главным событием программы в 2026 году
Культура и шоу-бизнес
Лариса Долина попала в ДТП в Москве: повреждён автомобиль Toyota Alphard — SHOT
Общество
78% россиян готовят бутерброды с красной икрой на Новый год — исследование Индилайт
Общество
75% россиян готовы платить больше за экологичные новогодние украшения — Лемана про
Общество
Сильный снег и ветер в Москве: ЦОДД советует избегать поездок на автомобиле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet