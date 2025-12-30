Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поколение Альфа
Алексей Поляков Опубликована вчера в 23:37

Думал, смартфон в 12 — это нормально, пока не увидел цифры, от которых становится страшно

Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения

Дать ребёнку смартфон кажется простым решением: связь, безопасность, удобство. Но всё больше исследований показывают, что возраст, когда подросток получает первый телефон, может иметь заметные последствия. Учёные всё чаще фиксируют: ранний доступ к смартфонам и активное использование экранов связаны не только с ухудшением сна, но и с изменениями в психическом состоянии и даже с набором веса. Об этом сообщает The Washington Post.

Почему вопрос возраста стал таким важным

Долгое время разговоры о вреде экранов упирались в споры и личные истории. Родители винили TikTok в падении успеваемости, учителя — в рассеянности, врачи — в росте тревожности, но научные данные были противоречивыми. Ситуация изменилась во второй половине 2025 года: появились крупные исследования, которые начали совпадать по выводам куда чаще, чем раньше.

Один из самых обсуждаемых анализов провёл профессор психиатрии и детско-подростковый психиатр из Детской больницы Филадельфии Ран Барзилай. Он изучал данные более чем 10 500 детей на 21 площадке США и сравнивал группы по возрасту получения первого телефона. Вывод оказался тревожным: дети, которым купили смартфон в 12 лет, по сравнению с теми, кто получил его в 13, имели более чем на 60% выше риск плохого сна и более чем на 40% выше риск ожирения.

"Это точно нельзя игнорировать", — сказал Барзилай, профессор психиатрии и детско-подростковый психиатр в Детской больнице Филадельфии.

Что показывают новые данные о психике и когнитивных функциях

Учёные подчёркивают: большинство работ в этой области — наблюдательные. Они не доказывают прямую причинно-следственную связь, но способны выявлять устойчивые закономерности, которые со временем становятся слишком заметными, чтобы их отмахнуть.

Ключевым источником информации стала программа Adolescent Brain and Cognitive Development (ABCD) — инициатива Национального института здоровья США, которая отслеживает почти 12 000 детей и даёт редкую возможность видеть изменения в динамике. На основе этих данных в июне вышла статья в JAMA, где разделили общее экранное время и зависимое, компульсивное использование. Общие часы онлайн сами по себе не предсказывали риск суицида, а вот "зависимые" паттерны — да. Подростки, у которых компульсивное использование росло, имели в два-три раза выше риск суицидальных мыслей и поведения, чем те, у кого оно оставалось низким.

Исследователи также отмечают различия между типами активности. Частые видеоигры чаще связывали с внутренними проблемами вроде тревоги и депрессии, а рост активности в соцсетях — с внешними проявлениями: нарушением правил и агрессией. Эти результаты заставляют специалистов говорить о том, что важны не только часы у экрана, но и то, как именно ребёнок пользуется устройством.

Как родители и государства реагируют на новые выводы

Сдвиг в науке быстро отразился на общественной дискуссии: теперь спорят не о том, есть ли влияние, а о том, насколько оно глубоко и какие меры допустимы. В декабре Австралия стала первой страной, запретившей соцсети детям младше 16 лет, а компании, управляющие социальными сетями, обязали блокировать доступ с 10 декабря.

При этом сами исследователи подчёркивают: речь не о запрете технологий как таковых. Барзилай прямо говорит, что они дают много преимуществ, но родители должны серьёзно относиться к моменту, когда ребёнок получает смартфон. Он признаётся, что двое его старших детей получили телефоны до 12 лет, но после результатов исследования решил изменить подход для младших.

"Для меня очень важно, чтобы дело не было в том, чтобы обвинять родителей, — сказал он. — Дети получали смартфоны в очень раннем возрасте, потому что мы не знали. Теперь мы знаем".

Вместо резких запретов специалисты всё чаще советуют постепенные изменения и личный пример: дети копируют привычки взрослых, особенно когда речь идёт о телефоне вечером и качестве сна. Даже снижение экранного времени на один час в день может оказаться более устойчивой стратегией, чем "обнуление" привычек за один вечер.

