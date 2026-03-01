Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с болью живота
Девушка с болью живота
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:03

Тайная жизнь организма стала явью: умное белье считает газы и выдает правду о здоровье кожи

Летний зной в городе, душный воздух после плотного обеда с фасолью и цельнозерновым хлебом — и вот уже знакомое ощущение тяжести в животе, которое не дает сосредоточиться на делах. Многие списывают это на случайность, но ученые из Мэрилендского университета только что раскрыли карты: средний человек выпускает газы около 32 раз в сутки, вдвое чаще, чем думали раньше. Их "умное нижнее белье" — компактный датчик на обычном белье — фиксирует это незаметно, давая первые точные данные о работе кишечника.

Проблема не в неловкости, а в том, что газы сигнализируют о балансе микробов внутри нас. Избыток водорода от ферментации углеводов может намекать на сбои в пищеварении, которые отражаются на коже — тусклость, высыпания, потеря упругости. Исследование меняет подход к ЗОЖ: вместо слепого следования диетам теперь есть инструмент для персональных норм.

"Газообразование — это зеркало микробиома кишечника. Если фиксировать его объективно, можно скорректировать рацион так, чтобы кожа сияла здоровьем, а энергия не уходила на борьбу с дискомфортом. Средние 32 раза в день — норма для взрослых, но разброс огромен: от 4 до 59. Ключ в питании с пребиотиками, но без фанатизма".

Врач-диетолог Екатерина Мельникова

Как работает "умное нижнее белье" и почему оно меняет науку о кишечнике

Датчик крепится к трусам незаметно, как фитнес-браслет, но фиксирует водород — маркер работы микробов на углеводах. Раньше оценки брали из самоотчетов или редких лабораторных тестов, где люди стеснялись или забывали. Теперь данные круглосуточные: 94,7% точности на тестах с инулином, пребиотиком из лука и чеснока. Это как глюкометр для газов, только для wellness.

Команда Брэнтли Холла из Мэрилендского университета публикует в "Биосенсоры и биоэлектроника": средние 32 эпизода в день опровергают миф о 14. Разброс объясняет, почему один ест бобовые без последствий, а другой мучается — дело в микробах и привычках.

Для кожи это важно: дисбаланс газов от быстрого питания провоцирует воспаления, тусклость. Технология — шаг к персонализированному уходу изнутри.

Атлас метеоризма: что значит "норма" для вашего тела

Проект собирает данные от сотен американцев по почте: 24 часа ношения, анализ с рационом и стулом. Выделяют "дзен-переваривателей" — любители клетчатки (25-38 г/день) без газов, и "гиперпродуцентов". Нормы нет, но атлас создаст: как у кетодиеты жиры меняют микробов, снижая газы и улучшая коллаген.

"Частые газы — сигнал проверить моторику ЖКТ. В практике это повод скорректировать рацион, добавить ферментированные продукты. Для ЗОЖ норма индивидуальна, но отслеживание помогает избежать системных сбоев, влияющих на кожу и энергию".

Врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков

Без базовых данных врачи слепы: вздутие жалуются миллионы, но причины разные. Атлас свяжет газы с витаминами и едой.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько раз пукают в норме? Около 32 в день, но от 4 до 59 — индивидуально.
  • Влияет ли клетчатка? Да, но "дзен-группа" адаптируется без дискомфорта.
  • Как газы вредят коже? Через воспаления от дисбаланса микробов — провоцируют акне, тусклость.
  • Где взять датчик? Пока в исследовании, но принцип — для будущих гаджетов ЗОЖ.
Проверено экспертом: врач-терапевт, врач общей практики Алексей Поляков и врач-диетолог Екатерина Мельникова

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

