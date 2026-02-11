Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Одежда в чемодане
Одежда в чемодане
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 11:35

Россияне переплачивают за лето по привычке: самый выгодный момент для покупки скрыт в календаре

Планирование отпуска в 2026 году потребует большей гибкости и внимательности к деталям. Привычные схемы раннего бронирования уже не всегда работают так предсказуемо, как раньше. Тем не менее возможности для разумной экономии по-прежнему остаются, если учитывать динамику спроса. Об этом сообщает Рамблер.

Когда бронировать выгоднее

Эксперт по туризму Николай Мельник обращает внимание, что для популярных направлений, таких как Турция, раннее бронирование не гарантирует минимальную цену. Интерес к летнему сезону остаётся высоким, и туроператоры фиксируют активные продажи задолго до начала отпусков. О том, что популярные курорты уходят с радаров быстрее обычного, свидетельствуют и отраслевые данные, отражающие повышенный спрос на лето-2026.

По словам эксперта, в этом году россиянам будет сложнее заметно сократить расходы на летний отдых, особенно если речь идёт о массовых направлениях. Однако один из рабочих лайфхаков по-прежнему связан с выбором правильного времени для покупки тура. В первые рабочие дни после новогодних или майских каникул системы бронирования нередко автоматически корректируют стоимость вниз, после чего цены снова начинают расти по мере увеличения числа заявок.

При этом с регулярными авиарейсами действует иная логика. Чем раньше куплен билет, тем выше вероятность зафиксировать более низкий тариф. Авиакомпании часто выставляют минимальные цены на старте продаж, а ближе к дате вылета стоимость постепенно увеличивается, особенно в высокий сезон.

Смена направления как способ экономии

Николай Мельник подчёркивает, что реальная экономия часто связана не столько со сроками бронирования, сколько с пересмотром самого направления и формата отдыха. Туристы всё чаще обращают внимание на альтернативы привычным маршрутам, выбирая менее перегруженные или новые рынки.

"Например, экзотические направления вроде Индонезии (Бали) летом находятся в высоком сезоне, но при этом могут быть очень доступными по проживанию", — добавил он.

Интерес к азиатским странам в последние годы устойчиво растёт, а некоторые направления уже рассматриваются как потенциальные лидеры ближайшего сезона. Так, аналитики не исключают, что Китай может обойти Египет и ОАЭ по популярности у туристов в 2026 году, что говорит о перераспределении спроса и поиске новых впечатлений. В таких условиях гибкость в выборе страны может сыграть решающую роль для бюджета.

Весенние возможности для туристов

Весна также позволяет путешествовать в более комфортной атмосфере: туристический поток ещё не достиг пика, а погода во многих странах уже подходит для экскурсионного и пляжного отдыха. В это время проще подобрать удобные рейсы и гибко спланировать маршрут без переплат за ажиотажный спрос.

В целом эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году ключ к экономии — это гибкость, готовность рассматривать альтернативные направления и внимательное отслеживание ценовых колебаний. Грамотное сочетание ранней покупки авиабилетов, бронирования после крупных праздников и смены привычного маршрута позволяет сократить расходы без потери качества отдыха.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

