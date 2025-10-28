Миллионы под красный и зелёный: как модернизация изменила улицы Актау
На улицах города появились десятки новых светофоров — на перекрёстках и пешеходных переходах. Проект обошёлся бюджету в 96,5 миллиона тенге, и эта сумма вызвала немало вопросов у горожан. Чтобы развеять сомнения, специалисты отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог подробно рассказали, из чего складывается стоимость и почему замена действительно была необходима.
Почему решили установить новые светофоры
В последние годы транспортная нагрузка в городе заметно возросла. На некоторых перекрёстках автомобили выстраиваются в длинные очереди, а переходы становятся потенциально опасными. Поэтому власти решили модернизировать систему управления движением.
По данным ведомства, новые комплексы появились на десяти перекрёстках и шести пешеходных переходах. Цель проекта — повысить безопасность и сократить аварийность, особенно в часы пик.
Что включает в себя новая система
На перекрёстках установлено 37 светофорных столбов, каждый из которых оснащён двумя основными секциями для транспорта, одной дополнительной — для поворота направо, и отдельным пешеходным блоком.
На пешеходных переходах смонтировано ещё 12 столбов - по две секции для автомобилей и одна для пешеходов. Помимо этого, специалисты установили дорожные знаки, звуковые устройства для слабовидящих граждан и энергоэффективные источники питания.
"При монтаже новых светофоров были выполнены работы по прокладке кабелей, проведены земляные работы и установлены опоры", — пояснили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Из чего складывается сумма проекта
Стоимость 96,5 миллиона тенге включает не только сами светофоры, но и целый комплекс подготовительных работ. Это доставка оборудования, монтажные работы, прокладка электрических линий, установка новых опор и демонтаж старых конструкций.
Кроме того, часть средств ушла на внедрение системы управления, которая позволит регулировать фазы сигналов дистанционно и синхронизировать работу нескольких перекрёстков.
Сравнение: старые и новые комплексы
|Параметр
|Старые светофоры
|Новые светофоры
|Тип секций
|ламповые
|светодиодные
|Энергопотребление
|высокое
|снижено до 60%
|Управление
|автономное
|централизованное
|Надёжность
|средняя
|повышенная
|Поддержка звуковой сигнализации
|отсутствует
|установлена
|Срок службы
|до 5 лет
|до 12 лет
Таким образом, обновлённые светофоры не только безопаснее и долговечнее, но и экономят электроэнергию, что постепенно компенсирует вложения.
Как проходит установка
Процесс модернизации разделили на несколько этапов.
-
Проведение инженерных изысканий и подготовка площадок.
-
Прокладка кабельных линий и устройство фундаментов для опор.
-
Монтаж стоек, секций, датчиков и подключение к сети.
-
Проверка синхронизации и запуск системы в тестовом режиме.
После испытаний светофоры переводят в постоянный режим работы.
Старые конструкции не утилизируют — их планируют перенести в отдалённые районы, где наблюдаются проблемы с обзором и освещением.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Экономия на монтаже
|Частые сбои, аварии
|Установка сертифицированного оборудования
|Отсутствие звуковых сигналов
|Риск для слабовидящих пешеходов
|Применение акустических модулей
|Неправильное расположение секций
|Низкая видимость сигналов
|Учёт углов обзора и высоты установки
|Пренебрежение земляными работами
|Повреждение кабелей при осадках
|Полная замена коммуникаций и герметизация
А что если установить меньше светофоров?
Горожане нередко задаются этим вопросом, полагая, что можно было бы сэкономить. Но специалисты утверждают, что сокращение количества устройств приведёт к обратному эффекту — заторам и росту аварий.
Новые светофоры рассчитаны на синхронизацию в сети: если убрать один из узлов, нарушится баланс времени переключения на соседних перекрёстках.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности движения
|Высокая начальная стоимость
|Экономия энергии и долговечность
|Необходимость технического обслуживания
|Звуковая поддержка для маломобильных граждан
|Сложность в настройке системы управления
|Возможность централизованного контроля
|Требуется обучение персонала
|Перенос старых столбов в нуждающиеся районы
|Долгие сроки монтажа
В целом преимущества перевешивают: новые комплексы позволяют снизить количество ДТП, упростить движение и подготовить город к внедрению "умных" систем регулирования.
FAQ
Сколько стоит один светофорный комплекс?
По оценке ведомства, один узел с оборудованием, монтажом и подключением обходится примерно в 5-6 миллионов тенге.
Почему нельзя было просто заменить лампы на светодиоды?
Старые конструкции не рассчитаны на современные контроллеры и датчики, поэтому требовалась полная замена столбов и секций.
Когда завершат установку на всех объектах?
Работы на десяти перекрёстках уже выполнены, а пешеходные переходы полностью оборудованы. Дополнительные участки планируется модернизировать в следующем году.
Мифы и правда
Миф: стоимость светофоров завышена.
Правда: в сумму входят не только сами устройства, но и земляные, электромонтажные и инженерные работы.
Миф: можно было обойтись без звуковых модулей.
Правда: по новым нормам доступной среды звуковая сигнализация обязательна.
Миф: старые светофоры просто выбросят.
Правда: конструкции перенесут в районы с ограниченной видимостью.
3 интересных факта
-
Светофоры нового поколения потребляют в пять раз меньше электроэнергии, чем ламповые аналоги.
-
Срок службы светодиодов достигает 100 000 часов — почти 11 лет непрерывной работы.
-
Некоторые модели можно подключить к системе "умного города" и управлять ими через интернет.
Исторический контекст
Первые автоматические светофоры появились ещё в 1912 году в американском городе Солт-Лейк-Сити. В СССР они начали массово устанавливаться в 1930-х, а в Казахстане — с середины 1960-х. Сегодня светофор — не просто средство регулирования, а элемент интеллектуальной транспортной сети, где каждая секция связана с системой мониторинга.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru