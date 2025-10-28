Миллионы под красный и зелёный: как модернизация изменила улицы Актау

На улицах города появились десятки новых светофоров — на перекрёстках и пешеходных переходах. Проект обошёлся бюджету в 96,5 миллиона тенге, и эта сумма вызвала немало вопросов у горожан. Чтобы развеять сомнения, специалисты отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог подробно рассказали, из чего складывается стоимость и почему замена действительно была необходима.

Почему решили установить новые светофоры

В последние годы транспортная нагрузка в городе заметно возросла. На некоторых перекрёстках автомобили выстраиваются в длинные очереди, а переходы становятся потенциально опасными. Поэтому власти решили модернизировать систему управления движением.

По данным ведомства, новые комплексы появились на десяти перекрёстках и шести пешеходных переходах. Цель проекта — повысить безопасность и сократить аварийность, особенно в часы пик.

Что включает в себя новая система

На перекрёстках установлено 37 светофорных столбов, каждый из которых оснащён двумя основными секциями для транспорта, одной дополнительной — для поворота направо, и отдельным пешеходным блоком.

На пешеходных переходах смонтировано ещё 12 столбов - по две секции для автомобилей и одна для пешеходов. Помимо этого, специалисты установили дорожные знаки, звуковые устройства для слабовидящих граждан и энергоэффективные источники питания.

"При монтаже новых светофоров были выполнены работы по прокладке кабелей, проведены земляные работы и установлены опоры", — пояснили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Из чего складывается сумма проекта

Стоимость 96,5 миллиона тенге включает не только сами светофоры, но и целый комплекс подготовительных работ. Это доставка оборудования, монтажные работы, прокладка электрических линий, установка новых опор и демонтаж старых конструкций.

Кроме того, часть средств ушла на внедрение системы управления, которая позволит регулировать фазы сигналов дистанционно и синхронизировать работу нескольких перекрёстков.

Сравнение: старые и новые комплексы

Параметр Старые светофоры Новые светофоры Тип секций ламповые светодиодные Энергопотребление высокое снижено до 60% Управление автономное централизованное Надёжность средняя повышенная Поддержка звуковой сигнализации отсутствует установлена Срок службы до 5 лет до 12 лет

Таким образом, обновлённые светофоры не только безопаснее и долговечнее, но и экономят электроэнергию, что постепенно компенсирует вложения.

Как проходит установка

Процесс модернизации разделили на несколько этапов.

Проведение инженерных изысканий и подготовка площадок. Прокладка кабельных линий и устройство фундаментов для опор. Монтаж стоек, секций, датчиков и подключение к сети. Проверка синхронизации и запуск системы в тестовом режиме.

После испытаний светофоры переводят в постоянный режим работы.

Старые конструкции не утилизируют — их планируют перенести в отдалённые районы, где наблюдаются проблемы с обзором и освещением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Экономия на монтаже Частые сбои, аварии Установка сертифицированного оборудования Отсутствие звуковых сигналов Риск для слабовидящих пешеходов Применение акустических модулей Неправильное расположение секций Низкая видимость сигналов Учёт углов обзора и высоты установки Пренебрежение земляными работами Повреждение кабелей при осадках Полная замена коммуникаций и герметизация

А что если установить меньше светофоров?

Горожане нередко задаются этим вопросом, полагая, что можно было бы сэкономить. Но специалисты утверждают, что сокращение количества устройств приведёт к обратному эффекту — заторам и росту аварий.

Новые светофоры рассчитаны на синхронизацию в сети: если убрать один из узлов, нарушится баланс времени переключения на соседних перекрёстках.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Повышение безопасности движения Высокая начальная стоимость Экономия энергии и долговечность Необходимость технического обслуживания Звуковая поддержка для маломобильных граждан Сложность в настройке системы управления Возможность централизованного контроля Требуется обучение персонала Перенос старых столбов в нуждающиеся районы Долгие сроки монтажа

В целом преимущества перевешивают: новые комплексы позволяют снизить количество ДТП, упростить движение и подготовить город к внедрению "умных" систем регулирования.

FAQ

Сколько стоит один светофорный комплекс?

По оценке ведомства, один узел с оборудованием, монтажом и подключением обходится примерно в 5-6 миллионов тенге.

Почему нельзя было просто заменить лампы на светодиоды?

Старые конструкции не рассчитаны на современные контроллеры и датчики, поэтому требовалась полная замена столбов и секций.

Когда завершат установку на всех объектах?

Работы на десяти перекрёстках уже выполнены, а пешеходные переходы полностью оборудованы. Дополнительные участки планируется модернизировать в следующем году.

Мифы и правда

Миф: стоимость светофоров завышена.

Правда: в сумму входят не только сами устройства, но и земляные, электромонтажные и инженерные работы.

Миф: можно было обойтись без звуковых модулей.

Правда: по новым нормам доступной среды звуковая сигнализация обязательна.

Миф: старые светофоры просто выбросят.

Правда: конструкции перенесут в районы с ограниченной видимостью.

3 интересных факта

Светофоры нового поколения потребляют в пять раз меньше электроэнергии, чем ламповые аналоги. Срок службы светодиодов достигает 100 000 часов — почти 11 лет непрерывной работы. Некоторые модели можно подключить к системе "умного города" и управлять ими через интернет.

Исторический контекст

Первые автоматические светофоры появились ещё в 1912 году в американском городе Солт-Лейк-Сити. В СССР они начали массово устанавливаться в 1930-х, а в Казахстане — с середины 1960-х. Сегодня светофор — не просто средство регулирования, а элемент интеллектуальной транспортной сети, где каждая секция связана с системой мониторинга.