Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
девушка в аэропорту
девушка в аэропорту
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 17:40

Пять часов в небе — как дорога в соседний город: перелёты открыли ранее недосягаемые страны

Туристические привычки стремительно меняются, и привычный формат отдыха уходит в прошлое. Путешественники всё чаще ищут не просто смену обстановки, а осмысленный опыт и заранее погружаются в будущую поездку. Технологии становятся частью этого процесса ещё до покупки билетов. Об этом сообщает издание "Турпром".

Технологии как отправная точка путешествия

Планирование отдыха всё реже ограничивается выбором дат и стоимости перелёта. Исследование авиакомпании EasyJet и подразделения EasyJet Holidays показывает, что почти половина британских туристов старается заранее "побывать" в месте назначения с помощью цифровых инструментов. Для этого используются видеоблоги, интерактивные платформы и решения виртуальной реальности, позволяющие оценить атмосферу города или курорта ещё до поездки. Такой подход помогает избежать разочарований и делает выбор более осознанным. Аналогичная модель поведения постепенно закрепляется и у российских туристов, которые всё активнее изучают направления через онлайн-контент и личный опыт других путешественников, смещаясь в сторону более глубокого и медленного туризма.

Новые страны без языковых барьеров

Цифровые сервисы влияют не только на этап подготовки, но и на само путешествие. По данным EasyJet, около 22% туристов регулярно используют приложения-переводчики за границей, что снижает страх перед незнакомой средой. Более половины опрошенных планируют в 2026 году отправиться туда, где они ещё ни разу не были. Это говорит о смещении интереса в сторону новых маршрутов и расширения географии поездок, когда технические ограничения больше не воспринимаются как серьёзное препятствие.

Смысл важнее расстояния

Отчёт авиакомпании подчёркивает ещё одну тенденцию: цена и удалённость направления перестают быть решающими. Всё чаще выбор определяется личными интересами и мотивацией. Туристы едут по историческим маршрутам, посещают места съёмок фильмов и сериалов, отправляются на фестивали и спортивные события. Около 28% респондентов признались, что готовы выбрать направление именно из-за его связи с популярной культурой. Такой подход формирует спрос на тематические поездки и усиливает интерес к насыщенным форматам путешествий, где впечатления становятся ключевой ценностью.

Перелёты, города и новые форматы отдыха

EasyJet фиксирует и изменение отношения ко времени в пути. Перелёты продолжительностью пять-шесть часов воспринимаются как норма, что расширяет список доступных направлений. Компания отмечает рост интереса к Тунису, Грузии, Марокко, Турции и Кипру, а также усиление роли городского туризма благодаря новым прямым рейсам. Параллельно развивается астрономический туризм, связанный с наблюдением редких природных явлений, и спортивные поездки, мотивированные крупными международными событиями и популяризацией новых видов спорта.

Осознанный подход к отдыху

Руководство EasyJet считает эти изменения закономерными.

"Отдых будет планироваться более осознанно, осмысленно и ориентировано на получение впечатлений", — отметил генеральный директор EasyJet Holidays Гарри Уилсон.

По его словам, технологии делают путешествия удобнее, а сами поездки — более персональными. В результате ключевым становится не столько пункт назначения, сколько причина, по которой человек туда отправляется.

Туристический рынок постепенно перестраивается под новый запрос. Путешествия превращаются в инструмент самопознания, восстановления и расширения кругозора, а не просто в способ провести отпуск. Этот сдвиг формирует долгосрочный тренд, который будет определять развитие отрасли в ближайшие годы.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёрная земля и действующий вулкан: почему Кунашир называют самым кинематографичным островом вчера в 14:30

Как попасть на Кунашир и увидеть вулкан Тятя: что нужно оформить, как добраться до острова и почему восхождение считают одним из самых ярких в России.

Читать полностью » Раньше туда не летали, теперь бронируют заранее: страны-открытия, куда тянутся россияне 05.02.2026 в 16:17

В 2026 году россияне все чаще выбирают необычные зарубежные направления и насыщенные форматы поездок, меняя привычное представление о выездном туризме.

Читать полностью » Таиланд исчезает на глазах: курорт Паттайи с русской речью и борщом стал маленькой Россией 05.02.2026 в 16:02

Российская тревел-блогерша рассказала, почему район Пратамнак в Паттайе напоминает маленькую Россию и чем такая атмосфера удивляет туристов.

Читать полностью » Собрал топ курортов для катания в России — и один вариант неожиданно обошёл фаворитов 05.02.2026 в 16:02

Какие горнолыжные курорты России реально стоят поездки: где лучший снег, где сервис, а где придётся мириться с погодой и очередями.

Читать полностью » В Саудовской Аравии открывают аквапарк-рекордсмен — его горки выглядят как аттракционы “не для слабых” 05.02.2026 в 12:03

Новый Aquarabia в Qiddiya City рядом с Эр-Риядом обещает 22 аттракциона и рекордные горки с серф-пулом Surftopia; открытие в марте 2026 года после праздника Эйд аль-Фитр.

Читать полностью » В Кисловодске покупают не только 05.02.2026 в 10:56

Что привезти из Кисловодска, кроме «Нарзана»: минералка, мед, специи, сладости и косметика — с подсказками, где покупать выгоднее.

Читать полностью » Остров Иос в Греции перестал быть только “для вечеринок” — туристы открывают его с неожиданной стороны 04.02.2026 в 23:00

Муниципалитет Иоса переворачивает репутацию: нарратив объединяет пляжи, ночную жизнь и археологию, инвестируя в спорткомплекс и базовую инфраструктуру.

Читать полностью » Копенгаген пахнет корицей сильнее моря — но идеальный снегль нашёлся не там, где ждёшь 04.02.2026 в 16:54

Дегустация снегля по Копенгагену сравнила старейшие пекарни и новые точки: где корица живёт в каждом витке, а где остаётся только маргариновый привкус.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошка умывается не из чистоплотности — за этим стоит важный инстинкт
Авто и мото
Покупка кажется выгодной, пока не приходит время продавать: китайские машины раскрывают слабое место
Спорт и фитнес
2–3 тренировки вместо марафона героизма: стратегия, которая возвращает форму без боли и откатов
Недвижимость
Отопление загородного дома становится ловушкой для бюджета: ошибки, о которых жалеют зимой
Еда
Захотелось пиццы, но без тяжести — этот вариант с песто и рикоттой приятно удивил
Наука
Кабели становятся лишними: финский эксперимент показал, как электричество летит лучом
Красота и здоровье
После 40 подводка может старить — одна ошибка утяжеляет взгляд сразу
Наука
Сотни лет против двух с половиной недель: виноградная лоза запускает обратный отсчёт для пластика
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet