Пять часов в небе — как дорога в соседний город: перелёты открыли ранее недосягаемые страны

Туристические привычки стремительно меняются, и привычный формат отдыха уходит в прошлое. Путешественники всё чаще ищут не просто смену обстановки, а осмысленный опыт и заранее погружаются в будущую поездку. Технологии становятся частью этого процесса ещё до покупки билетов. Об этом сообщает издание "Турпром".

Технологии как отправная точка путешествия

Планирование отдыха всё реже ограничивается выбором дат и стоимости перелёта. Исследование авиакомпании EasyJet и подразделения EasyJet Holidays показывает, что почти половина британских туристов старается заранее "побывать" в месте назначения с помощью цифровых инструментов. Для этого используются видеоблоги, интерактивные платформы и решения виртуальной реальности, позволяющие оценить атмосферу города или курорта ещё до поездки. Такой подход помогает избежать разочарований и делает выбор более осознанным. Аналогичная модель поведения постепенно закрепляется и у российских туристов, которые всё активнее изучают направления через онлайн-контент и личный опыт других путешественников, смещаясь в сторону более глубокого и медленного туризма.

Новые страны без языковых барьеров

Цифровые сервисы влияют не только на этап подготовки, но и на само путешествие. По данным EasyJet, около 22% туристов регулярно используют приложения-переводчики за границей, что снижает страх перед незнакомой средой. Более половины опрошенных планируют в 2026 году отправиться туда, где они ещё ни разу не были. Это говорит о смещении интереса в сторону новых маршрутов и расширения географии поездок, когда технические ограничения больше не воспринимаются как серьёзное препятствие.

Смысл важнее расстояния

Отчёт авиакомпании подчёркивает ещё одну тенденцию: цена и удалённость направления перестают быть решающими. Всё чаще выбор определяется личными интересами и мотивацией. Туристы едут по историческим маршрутам, посещают места съёмок фильмов и сериалов, отправляются на фестивали и спортивные события. Около 28% респондентов признались, что готовы выбрать направление именно из-за его связи с популярной культурой. Такой подход формирует спрос на тематические поездки и усиливает интерес к насыщенным форматам путешествий, где впечатления становятся ключевой ценностью.

Перелёты, города и новые форматы отдыха

EasyJet фиксирует и изменение отношения ко времени в пути. Перелёты продолжительностью пять-шесть часов воспринимаются как норма, что расширяет список доступных направлений. Компания отмечает рост интереса к Тунису, Грузии, Марокко, Турции и Кипру, а также усиление роли городского туризма благодаря новым прямым рейсам. Параллельно развивается астрономический туризм, связанный с наблюдением редких природных явлений, и спортивные поездки, мотивированные крупными международными событиями и популяризацией новых видов спорта.

Осознанный подход к отдыху

Руководство EasyJet считает эти изменения закономерными.

"Отдых будет планироваться более осознанно, осмысленно и ориентировано на получение впечатлений", — отметил генеральный директор EasyJet Holidays Гарри Уилсон.

По его словам, технологии делают путешествия удобнее, а сами поездки — более персональными. В результате ключевым становится не столько пункт назначения, сколько причина, по которой человек туда отправляется.

Туристический рынок постепенно перестраивается под новый запрос. Путешествия превращаются в инструмент самопознания, восстановления и расширения кругозора, а не просто в способ провести отпуск. Этот сдвиг формирует долгосрочный тренд, который будет определять развитие отрасли в ближайшие годы.