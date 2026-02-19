Кровать в студии "прячется" за лёгкой перегородкой — комната выглядит вдвое больше

Небольшая квартира не обязана ощущаться тесной, даже если речь идёт о студии на двадцать-тридцать квадратных метров. Пространство можно сделать удобным и логичным, если грамотно разделить его на функциональные зоны. Главное — понимать, какие задачи должна решать каждая часть жилья и как использовать каждый метр. Об этом сообщает MosTimes со ссылкой на дизайнера интерьера Ангелину Сафронову.

С чего начинается зонирование

По словам эксперта, отправной точкой становится анализ потребностей жильцов. Даже в компактной студии можно выделить полноценную спальню, рабочую зону и место для отдыха. Всё зависит от того, как расставлены приоритеты.

"Даже в маленьких студиях выделяют полноценное спальное место, применяя прием ограждения с помощью стационарных перегородок, легких, воздушных, реечных. Можно сочетать с тканью, которая как штора может перегораживать комнату на части", — отметила Сафронова.

Такие перегородки не перегружают интерьер и при этом создают ощущение отдельного пространства. Текстильные решения позволяют менять конфигурацию комнаты по необходимости — закрывать зону сна ночью и открывать её днём.

Ниши, компактная мебель и скрытые решения

Одним из ключевых инструментов дизайнер называет нишевание. Кухню, кровать, рабочее место или даже мини-постирочную можно разместить в специально выделенном углу, что помогает структурировать планировку.

Сафронова советует сокращать габариты мебели и выбирать функциональные модели. Подоконник может стать рабочей поверхностью, а выдвижные конструкции и объединённые системы хранения позволяют отказаться от громоздких предметов. Такой подход делает интерьер легче и визуально свободнее.

Компактность не означает отказ от комфорта. Напротив, продуманная мебель и встроенные решения помогают сохранить порядок и избежать ощущения захламлённости, которое особенно заметно в небольших пространствах.

Визуальное расширение и работа с высотой

Отдельное внимание эксперт уделяет оптическим приёмам. Зеркала во всю стену способны существенно изменить восприятие площади.

"Прием, который необходимо применять во многих пространствах это визуальное расширение, зеркала. Казалось бы, зачем в студии в двадцать пять квадратов зеркала во всю стену? Но чем больше зеркало, чем более правильно оно расположено, тем выше вероятность ощущения более свободного пространства при маленькой квадратуре", — пояснила дизайнер.

Не менее важна и высота потолков. Если она позволяет, можно организовать антресоли или даже полноценный антресольный уровень. Дополнительные системы хранения под потолком, подиумы, использование цоколя кухни или шкафа как выдвижных ящиков помогают задействовать каждый сантиметр.