Сбор красной рябины
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 19:05

Сбор урожая без рук: в Перми создали машины, которые видят ягоды лучше человека

В Перми создали роботов для сбора ягод и теперь им будет поручена часть сельхозработ

В фермерских хозяйствах труд сезонных сборщиков ягод может заметно измениться: исследователи Прикамья предлагают передать значительную часть рутинных операций роботам, об этом сообщает издание "Российская газета". Речь идёт о комплексной системе автономных устройств, способных работать на больших территориях и взаимодействовать друг с другом без участия человека.

Как устроены будущие помощники фермеров

Ягодные культуры остаются одной из самых трудоёмких сфер агропрома. Плоды хрупкие, быстро повреждаются и нередко скрыты под листвой, поэтому механизированные методы применяются ограниченно. По оценкам специалистов, ежегодный сбор в России требует около 50 тысяч сезонных работников, и значительная их часть занята именно на ягодниках.

Для снижения нагрузки инженеры пермского технического университета предложили архитектуру из трёх типов автономных агентов. Разведчики должны находить плоды и формировать карту участка, манипуляторы — аккуратно снимать урожай, а бункеры — доставлять собранное на склад или в транспорт.

Первая экспериментальная модель уже создана. Это компактная машина шириной около 40 сантиметров, которая перемещается на гусеницах и ориентируется в пространстве с помощью инфракрасных датчиков. Для точного определения скорости и положения разработчики встроили магнитные энкодеры, преобразующие механическое вращение в цифровые показатели. Такой набор сенсоров позволяет устройству работать на сложном рельефе и избегать столкновений с препятствиями.

Что внедряют учёные Прикамья

Команда продолжает оснащать прототип дополнительными функциями.

"Сейчас мы устанавливаем на прототип систему компьютерного зрения для распознавания спелых ягод", — рассказал кандидат технических наук Антон Посягин.

В результате робот сможет определять, какие плоды готовы к сбору, и передавать данные другим устройствам. Остальные детали его высказывания инженеры объясняют косвенно: работы идут одновременно над гибкими манипуляторами, предназначенными для бережного захвата, и над бункерами-носителями, способными транспортировать урожай без повреждений.

Параллельно создана тестовая установка из трёх образцов, объединённых в единую систему под управлением компьютера. Она передаёт командам данные по радиосвязи, синхронизирует движение и распределяет задачи между устройствами. Такая модель должна показать, как "умные" помощники смогут работать в поле, где важны точность, автономность и согласованность действий.

