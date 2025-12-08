Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака
Собака
© commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:25

Самые умные собаки мира рушат стереотипы: рейтинг перевернулся с ног на голову

Бордер-колли признан самой умной породой в мире — профессор Стэнли Корен

Многие будущие владельцы собак начинают с простых вопросов: какой размер выбрать, насколько активной должна быть собака, подойдёт ли она под ритм жизни семьи. Всё чаще к этому списку добавляется ещё один пункт — интеллект. Но действительно ли "умная" порода означает лёгкое воспитание и послушание? Исследования показывают, что всё не так однозначно. Об этом сообщает CK Living.

Как учёные определяют уровень интеллекта собак

Понимание того, как специалисты оценивают собачий ум, помогает подобрать питомца, который будет соответствовать ожиданиям семьи и условиям содержания. Канадский профессор психологии Стэнли Корен предложил систему оценки, основанную на рабочих способностях собак. Его методика измеряет не просто смекалку, а умение усваивать команды, запоминать их и применять на практике.

Для исследования Корен собрал данные о более чем двухстах породах, опрашивая опытных кинологов и инструкторов. Он выяснял, сколько повторений требуется, чтобы собака выучила новую команду, и насколько часто она выполняет её с первой попытки. Самые сообразительные породы усваивали команды уже после пяти повторений и почти всегда реагировали верно. Те, кто занимал нижние позиции, нуждались примерно в сотне повторов и выполняли команду лишь в четверти случаев.

"Собаки, не входящие в десятку лидеров, вовсе не глупые — у них просто другие сильные стороны, например независимость или выраженные инстинкты", — подчёркивает профессор Стэнли Корен.

Интересно, что новое исследование опровергло зависимость интеллекта собак от породы: учёные показали, что когнитивные способности зависят не столько от происхождения, сколько от индивидуальных особенностей поведения.

Десятка самых умных пород по версии Корена

Рейтинг Корена стал классикой в мире собаководов и используется уже несколько десятилетий. Первое место занимает бордер-колли - энергичная пастушья собака, славящаяся вниманием и способностью запоминать десятки слов и команд. Следом идёт пудель, умный, артистичный и чувствительный к человеческой мимике, что делает его любимцем цирковых площадок.

На третьем месте — немецкая овчарка, универсальный помощник полиции и служб спасения. Четвёртую позицию занимает золотистый ретривер, известный своей дружелюбностью и уравновешенностью, что делает его прекрасной собакой для терапии и семейного содержания.

Пятёрку замыкает доберман-пинчер - уверенная, наблюдательная и преданная порода. При правильной дрессировке доберманы становятся не только отличными охранниками, но и надёжными спутниками.

Далее следуют: шетландская овчарка, быстрая и эмоционально отзывчивая; лабрадор-ретривер, символ доброжелательности и трудолюбия; миниатюрный, но умнейший папийон, тонко чувствующий настроение хозяина; ротвейлер, сочетающий силу и дисциплину; и наконец, австралийская пастушья собака, выносливая и сосредоточенная, готовая работать весь день.

Что на самом деле значит "умная собака"

Высокий интеллект не всегда упрощает жизнь владельцу. Часто умные собаки требуют больше внимания, физической активности и интеллектуальной стимуляции. Если питомец скучает, он может начать искать себе "занятия": разбирать мусор, тянуть поводок или даже открывать двери. Поэтому при выборе важно учитывать не только рейтинг, но и собственный образ жизни.

"Для гармонии в доме важнее совместимость характера собаки с образом жизни человека, чем место в рейтинге умных пород", — говорится в рекомендациях кинологической ассоциации Канады.

Если семья активна и любит прогулки, энергичные породы вроде бордер-колли или австралийской овчарки подойдут идеально. А тем, кто предпочитает спокойный ритм, лучше обратить внимание на лабрадора или ретривера, способных адаптироваться к жизни в квартире.

Сравнение пород: ум, характер и потребности

Интеллект — лишь одна из характеристик, которую стоит учитывать. Например, бордер-колли быстрее усваивает команды, но требует ежедневных нагрузок. Пудель меньше нуждается в длительных прогулках, но обожает внимание и игры. Подобный баланс между активностью и послушанием описывается и в материале о рабочих породах собак, где подчёркивается, что интеллект проявляется в разных формах: от служебных задач до эмоциональной отзывчивости.

Сравнение по ключевым параметрам:

  1. Обучаемость: лидируют бордер-колли и пудель.

  2. Лояльность и эмоциональная связь: золотистый ретривер и доберман.

  3. Энергичность: австралийская овчарка и шетландская овчарка.

  4. Подходит для семьи: лабрадор-ретривер и золотистый ретривер.

  5. Компактность и интеллект: папийон.

Плюсы и минусы выбора "умной" породы

Перед тем как завести щенка, стоит рассмотреть преимущества и сложности пород с высоким интеллектом.

Плюсы:

  • Быстрое обучение и лёгкость в дрессировке.

  • Способность выполнять сложные команды.

  • Гибкость мышления и высокая социальность.

Минусы:

  • Склонность к скуке при недостатке занятий.

  • Необходимость постоянной умственной нагрузки.

  • Повышенная чувствительность к эмоциональному состоянию хозяина.

Советы по выбору собаки для семьи

Выбирая породу, нужно учитывать не только внешность, но и образ жизни семьи.

  1. Оцените активность: если вы часто бываете на природе, подойдёт бордер-колли или австралийская овчарка.

  2. Продумайте свободное время: умные собаки требуют регулярных тренировок.

  3. Учтите характер: лабрадоры дружелюбны, ротвейлеры ответственны, пудели артистичны.

  4. Рассмотрите уход: пудели требуют груминга, а ретриверы — частого вычёсывания.

  5. Посоветуйтесь с кинологом: он поможет подобрать питомца по темпераменту и условиям содержания.

Популярные вопросы о выборе умной собаки

1. Как определить, подойдёт ли мне умная порода?
Если у вас достаточно времени и терпения для ежедневных занятий, энергичная порода станет отличным выбором. В противном случае стоит обратить внимание на более спокойных собак.

2. Можно ли выучить "глупую" породу?
Да. Любая собака способна обучаться, просто некоторые требуют больше повторений и индивидуального подхода.

3. Что важнее — интеллект или характер?
Характер определяет, как собака взаимодействует с человеком. Даже самый умный питомец не станет удобным, если его темперамент не подходит владельцу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ИИ выявил, что совы чаще выбирают пригороды для жизни — Earth вчера в 23:30
Город манит даже тех, кто родился в тундре: ИИ раскрывает тайную жизнь ночной охотницы Аляски

Искусственный интеллект выявил неожиданные предпочтения бородатой неясыти и показал, как меняется жизнь дикой природы рядом с человеком.

Читать полностью » Анализ крови помогает определить сбои в работе почек у кошек — ветеринары вчера в 21:26
Кошка пьёт, как после пустыни: сигнал, который нельзя игнорировать

Болезни почек у кошек долго остаются незаметными. Узнайте, как распознать первые симптомы, провести диагностику и продлить жизнь питомцу.

Читать полностью » Собака отказывается от поводка из-за страха или стресса — кинолог вчера в 19:50
Перестала ловить собаку по всей квартире: этот трюк с поводком успокаивает даже упрямцев

Если собака не любит поводок: причины страха и перевозбуждения, шлейка вместо ошейника, тренировки дома и шаги, как пристёгивать без борьбы.

Читать полностью » Попугаи служили пиратам дорогим товаром для прибыльной перепродажи — историки вчера в 17:36
Пёстрый страж палубы притягивал взгляды: под его образом скрывалась ценность пиратского золота

Попугай на плече пирата — красивый художественный образ, но в реальности птиц держали на кораблях ради прибыли, а не дружбы.

Читать полностью » Постепенный переход корма предотвращает расстройство желудка у щенков — ветеринары вчера в 15:34
Маленькое тело, большой аппетит: как питание щенка превращает его в чемпиона

Узнайте, когда и как правильно перевести щенка на взрослый корм, чем отличаются их рационы и какие ошибки чаще всего совершают владельцы.

Читать полностью » Собака лает на звонок из-за охранного инстинкта — кинологи вчера в 13:35
Мой пёс теперь охраняет тихо: беру лакомство и делаю простое движение — реакция стала управляемой

Как отучить собаку лаять на дверной звонок: причины охранного лая, переключение внимания, правила реакции и шаги тренировки без наказаний.

Читать полностью » Домашние кошки сбегают из-за открытых дверей и испуга — ветеринар вчера в 13:32
Открыли дверь на секунду — кот исчез: что делать, чтобы этого никогда не случилось с вами

Как снизить риск побега кота: адресник, сетка-антикошка, контроль двери, приучение к переноске, улице и машине — без лишнего стресса.

Читать полностью » Отношение людей к акулам смещается от страха к интересу — Wildlife Research вчера в 11:07
Ужасы уходят на дно: акулы неожиданно меняют образ, заставляя мир пересмотреть своё мнение

Люди всё ещё боятся акул, но всё чаще говорят о них с уважением и интересом. Как меняется образ морских хищников и влияет ли наш страх на решения об их защите.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Прогревание с бытовыми аппаратами может ухудшить состояние при опухоли — Кондрахин
Экономика
Поставки российского газа в Казахстан могут вырасти до 12 миллиардов кубометров к 2028 году — Госдума
Мир
Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт
Туризм
Бали может ввести запрет на краткосрочную аренду через платформы как Airbnb — Ваян Костер
Экономика
Наталия Пырьева: конфискация российских активов нарушит международное право и вызовет дипломатический конфликт
Мир
Новое обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к жертвам среди мирных жителей
Наука
Ели, растущие над рудником Киттиля, содержат наночастицы золота — EM
Мир
Польша освобождена от обязательств по приему мигрантов в 2026 году — Марчин Кервиньский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet