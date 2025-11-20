Города становятся умнее нас: Екатеринбург раскрывает технологии, которые меняют правила жизни

Городская повестка стремительно меняется, и запрос на технологичные решения звучит всё громче. Уже через неделю это станет темой для разговора сотен управленцев: об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. На форуме стратегического развития "Города России: технологии лидерства" соберутся руководители муниципалитетов, федеральные эксперты и представители бизнеса, чтобы обсудить, каким должен быть комфортный и устойчиво развивающийся город.

Масштаб и задачи форума

Организаторы ожидают более шести тысяч участников: в Екатеринбург приедут около 180 глав муниципалитетов из 39 регионов и более 450 экспертов. Широкая география подчёркивает статус площадки как центра межмуниципального взаимодействия. Мероприятия сформированы в семь треков, охватывающих бюджетную политику, инвестиции, развитие агломераций, туризм, креативный сектор и новые подходы к муниципальному управлению.

Одним из заметных форматов станет "Открытый микрофон" со Святославом Сорокиным, где поднимут вопросы цифровизации и правовых рисков использования ИИ в органах власти. Так реконструируется поле управленческих решений — от классического администрирования до задач, которые требуют гибкости цифровой экономики.

"Умные" города и инфраструктура будущего

Тема платформенной экономики занимает ведущие позиции. Для крупных городов она открывает возможности ускоренного развития, но требует серьёзной технологической базы: сетей связи нового поколения, тестирования беспилотного транспорта, модернизации городских сервисов. Участники обсудят, как сочетать модернизацию с безопасностью и устойчивостью городской среды.

Союз российских городов сосредоточится на практических вопросах: ЖКХ, общественный транспорт, благоустройство. В фокусе — ситуации, которые требуют быстрых и выверенных решений. Например, отдельная сессия будет посвящена регулированию электросамокатов, поскольку мегаполисы выбирают разные модели работы с этим видом транспорта.

Не останутся без внимания и новые подходы к развитию муниципалитетов. На "Диалоге с главами" руководители городов представят свои свежие решения, в том числе в сфере транспортной политики и обновления общественных пространств.

Международное партнёрство и новые форматы

Впервые форум официально получает город-партнёр — им стал китайский Далянь. Делегация планирует подписать соглашение о сотрудничестве, провести деловые сессии и переговоры с уральскими предпринимателями. Кроме того, на форуме развернётся выставка технологий: 20 стендов, где компании покажут решения в области архитектуры, благоустройства, транспорта и "умных" систем.

Организаторы напоминают, что предложения предыдущих форумов нередко формировали будущие законы и постановления. Если в прошлом году обсуждали реформу местного самоуправления, то теперь муниципалитеты уже готовятся к внедрению нового распределения полномочий в 2027 году.

"Главная задача — обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни людей даже в самых удалённых уголках", — заявил Святослав Сорокин, заместитель министра экономического развития РФ.

Практическая значимость форума

Высшая школа госуправления Президентской академии интегрирует лучшие кейсы форума в образовательные программы. Это позволит муниципальным служащим по всей стране применять успешные практики в своих регионах и быстрее внедрять технологические нововведения.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчёркивает, что площадка форума особенно ценна возможностью обмена опытом. Он напомнил, что город недавно запустил транспортную реформу и заинтересован в анализе решений коллег, которые ранее перешли на брутто-контракты.