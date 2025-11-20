Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дом Севастьянов
Дом Севастьянов
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:45

Города становятся умнее нас: Екатеринбург раскрывает технологии, которые меняют правила жизни

В Екатеринбурге на форуме "Города России" обсудят решения, делающие города комфортнее и "умнее"

Городская повестка стремительно меняется, и запрос на технологичные решения звучит всё громче. Уже через неделю это станет темой для разговора сотен управленцев: об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. На форуме стратегического развития "Города России: технологии лидерства" соберутся руководители муниципалитетов, федеральные эксперты и представители бизнеса, чтобы обсудить, каким должен быть комфортный и устойчиво развивающийся город.

Масштаб и задачи форума

Организаторы ожидают более шести тысяч участников: в Екатеринбург приедут около 180 глав муниципалитетов из 39 регионов и более 450 экспертов. Широкая география подчёркивает статус площадки как центра межмуниципального взаимодействия. Мероприятия сформированы в семь треков, охватывающих бюджетную политику, инвестиции, развитие агломераций, туризм, креативный сектор и новые подходы к муниципальному управлению.

Одним из заметных форматов станет "Открытый микрофон" со Святославом Сорокиным, где поднимут вопросы цифровизации и правовых рисков использования ИИ в органах власти. Так реконструируется поле управленческих решений — от классического администрирования до задач, которые требуют гибкости цифровой экономики.

"Умные" города и инфраструктура будущего

Тема платформенной экономики занимает ведущие позиции. Для крупных городов она открывает возможности ускоренного развития, но требует серьёзной технологической базы: сетей связи нового поколения, тестирования беспилотного транспорта, модернизации городских сервисов. Участники обсудят, как сочетать модернизацию с безопасностью и устойчивостью городской среды.

Союз российских городов сосредоточится на практических вопросах: ЖКХ, общественный транспорт, благоустройство. В фокусе — ситуации, которые требуют быстрых и выверенных решений. Например, отдельная сессия будет посвящена регулированию электросамокатов, поскольку мегаполисы выбирают разные модели работы с этим видом транспорта.

Не останутся без внимания и новые подходы к развитию муниципалитетов. На "Диалоге с главами" руководители городов представят свои свежие решения, в том числе в сфере транспортной политики и обновления общественных пространств.

Международное партнёрство и новые форматы

Впервые форум официально получает город-партнёр — им стал китайский Далянь. Делегация планирует подписать соглашение о сотрудничестве, провести деловые сессии и переговоры с уральскими предпринимателями. Кроме того, на форуме развернётся выставка технологий: 20 стендов, где компании покажут решения в области архитектуры, благоустройства, транспорта и "умных" систем.

Организаторы напоминают, что предложения предыдущих форумов нередко формировали будущие законы и постановления. Если в прошлом году обсуждали реформу местного самоуправления, то теперь муниципалитеты уже готовятся к внедрению нового распределения полномочий в 2027 году.

"Главная задача — обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни людей даже в самых удалённых уголках", — заявил Святослав Сорокин, заместитель министра экономического развития РФ.

Практическая значимость форума

Высшая школа госуправления Президентской академии интегрирует лучшие кейсы форума в образовательные программы. Это позволит муниципальным служащим по всей стране применять успешные практики в своих регионах и быстрее внедрять технологические нововведения.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчёркивает, что площадка форума особенно ценна возможностью обмена опытом. Он напомнил, что город недавно запустил транспортную реформу и заинтересован в анализе решений коллег, которые ранее перешли на брутто-контракты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на продукты в Пермском крае выросли на 1,2% в октябре 2025 года — Пермьстат вчера в 5:59
Куда уходят деньги пермяков: регион потрясает очередная волна роста цен

Цены на продукты в Пермском крае в октябре 2025 года выросли на 1,2%, с особым ростом цен на овощи и мясо. Как это повлияло на рынок и потребительский спрос?

Читать полностью » Свердловская область изучает проблему устойчивости бактерий к антибиотикам — специалисты диспансера вчера в 4:46
Антибиотики больше не спасают: как Свердловский диспансер ищет решение проблемы устойчивых инфекций

Свердловский диспансер и референс-центр начали совместные исследования проблемы антибиотикорезистентности, особенно в контексте заболеваний, передаваемых половым путём. Как это влияет на здоровье и репродуктивную систему?

Читать полностью » На Урале суд назначил экс-полицейскому из Москвы восемь лет лишения свободы — прокуратура вчера в 2:27
Подкуп следователя закончился арестом: как на Урале наказали экс-полицейского из Москвы

В Екатеринбурге осудили бывшего полицейского из Москвы за попытку подкупа: почему он хотел смягчить обвинение знакомому и какое наказание ему назначил суд?

Читать полностью » Бюджет Свердловской области направит более 70% расходов на соцсферу — Денис Паслер вчера в 1:23
Деньги не улетят в трубу: как новые расходы повлияют на жизнь уральцев

Свердловская область направит более 70% бюджета на социальные нужды: сколько средств заложено на медицину, образование и поддержку жителей в 2026 году?

Читать полностью » Роддом на Дагестанской закрывают из-за нарушений безопасности — Татьяна Савинова вчера в 0:26
Шок для будущих мам: почему в Москве приказали закрыть старейший роддом Екатеринбурга

В Екатеринбурге закрыли старейший роддом: здание признали небезопасным, но в городе уверяют — роженицам хватит мест, а сотрудники не останутся без работы.

Читать полностью » Интерес уральцев к путешествиям в Китай вырос на 30 процентов — турагент Бриндак 18.11.2025 в 23:36
Комбинированные туры, Япония и Корея: как изменилась карта азиатских путешествий уральцев

После отмены виз для поездок в Китай уральцы всё чаще выбирают Поднебесную и соседние страны — что изменилось для туристов и почему теперь билеты стоят дороже?

Читать полностью » Регион вводит точечные запреты на продажу энергетиков в защиту молодежи — Анна Кузнецова 18.11.2025 в 22:27
Энергетики под запретом: где в Свердловской области больше не купить любимый напиток

В Свердловской области энергетики окажутся под частичным запретом: где напитки исчезнут с прилавков, и почему депутаты решили принять такие ограничения?

Читать полностью » Высокоскоростная магистраль сократит путь Москва–Екатеринбург до восьми часов — РЖД 18.11.2025 в 21:21
1532 километра за 6 часов — реальность ближе, чем кажется: как изменится путь из Москвы на Урал

Новая магистраль Москва—Екатеринбург превратит суточную поездку в комфортное путешествие за 6,5 часов: когда построят и как изменится жизнь на маршруте?

Читать полностью »

Новости
Дом
Хлопок, лен и шелк: ткань для постельного белья влияет на качество сна
Питомцы
Акита-ину подбирает еду с земли во время прогулок — кинологи
Авто и мото
Размер штрафа за езду с просроченными правами составляет 5–15 тысяч рублей — МВД
Еда
Тушёные овощи в казане получаются сочными и ароматными — повар
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл заявила, что совмещает материнство и проекты в США благодаря гибкому графику — интервью Harper’s Bazaar
Садоводство
Осенняя обрезка очитков улучшает зимовку растений — агрономы
Культура и шоу-бизнес
Кейт Уинслет рассказала о неловком эпизоде на премьере "Разума и чувств" в 1995 году
Туризм
Майорка – крупнейший остров Балеарского архипелага с пляжами и природой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet