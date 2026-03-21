сыр
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:05

Сыр больше не требует присмотра: новосибирские инженеры создали умный пресс для идеальной корки

Специалисты Новосибирского государственного аграрного университета представили электромеханический пресс, предназначенный для полной автоматизации процесса создания твердых и полутвердых сортов сыра. Новинка позволяет исключить ручное управление давлением и самостоятельное переворачивание головок персоналом, что минимизирует влияние человеческого фактора на конечные характеристики продукта. Разработка уже зафиксирована в патентной документации, где детально описаны механизмы циклического изменения нагрузки и управления программными параметрами устройства. Технология направлена на создание идеальной структуры сырного зерна, что критически важно для формирования качественной корки и равномерного распределения влаги.

Технологический прорыв в производстве

Прессование остается одним из самых ответственных этапов сыроделия. Именно на этом этапе мелкие фрагменты сырной массы уплотняются, превращаясь в целостную структуру с заданными физическими свойствами. Качественное удаление сыворотки и формирование плотной поверхности напрямую определяют вкус и аромат будущего продукта.

Ранее существующие модели оборудования требовали постоянного присутствия оператора. Работникам приходилось не только корректировать уровень давления вручную, но и следить за временем цикла, а также совершать физическую работу по кантованию форм с сыром. Нарушение этих регламентов часто приводило к неоднородности структуры головки и преждевременной порче из-за неправильно сформированной "корки".

Новосибирская разработка переводит этот процесс в цифровой формат. Инженерам удалось спроектировать вертикальный пресс, который полностью управляется микропроцессорным блоком. Это исключает погрешности, свойственные ручному труду, и гарантирует соблюдение технологических карт на каждом грамме готового сыра.

Преимущества автоматизации прессования

Ключевым преимуществом новой модели стала функция бесступенчатого повышения давления. В отличие от старых систем, которые обеспечивают лишь дискретную нагрузку, этот пресс плавно давит на массу, что предотвращает повреждение белков и обеспечивает более качественный отжим сыворотки. Плавность хода позволяет избежать зон напряжения внутри головки.

Автоматизированная система контроля параметров избавляет производство от сложности в обслуживании и необходимости постоянной настройки после смены режимов. Устройство самостоятельно отслеживает показатели датчиков, корректируя усилие исходя из текущих характеристик сырного пласта. Это делает процесс стандартизированным и повторяемым.

"Применение подобных инноваций в региональном производстве значительно повышает конкурентоспособность локальных предприятий. Автоматизация позволяет оптимизировать использование трудовых ресурсов и гарантировать потребителю стабильно высокое качество продукта, что крайне важно для развития отрасли. Переход на технику нового поколения дает возможность исключить досадные ошибки, связанные с устаревшим оборудованием. Стандартизация процессов через умные прессы — это логичный шаг для роста агропромышленных мощностей в наших регионах".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Алгоритм работы умного пресса

Принцип работы аппарата основан на цикличности, заданной программным обеспечением. После загрузки формы пресс плавно наращивает силу давления до тех пор, пока не будут достигнуты требуемые параметры плотности. Система удерживает заданную нагрузку в течение контролируемого интервала времени, после чего цикл переходит к фазе разгрузки.

Одной из наиболее трудных для автоматизации функций стало переворачивание сырной головки. Новосибирские ученые интегрировали в конструкцию механический узел, который по завершении первой фазы разворачивает форму на 180 градусов. Это обеспечивает равномерное распределение давления и удаление влаги с обеих сторон продукта без участия человека.

Весь производственный процесс завершается подачей светозвукового сигнала. Такой набор функций делает устройство максимально автономным для небольших сыроварен и крупных промышленных комбинатов, стремящихся к снижению издержек. Патент подчеркивает, что данное решение снимает необходимость в ручном труде на всех ключевых этапах подготовки сырного продукта к созреванию.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

