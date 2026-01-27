Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Гостиная
Гостиная
© unsplash.com by Spacejoy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 11:27

Маленькая гостиная выглядит тесной из-за этой привычки — большинство делают так автоматически

Отступ мебели от стен добавляет глубину маленькой гостиной - дизайнер Гарднер

Маленькая гостиная не обязана выглядеть тесной — чаще всего пространство "съедают" не метры, а решения в расстановке. Пара привычек вроде мебели вдоль стен, лишних предметов и неудачного света могут визуально уменьшить комнату сильнее, чем кажется. Хорошая новость в том, что эти промахи легко поправить без капитального ремонта. Об этом сообщает Parade Home & Garden.

Мебель у стен и ощущение "плоской" комнаты

Самая распространённая ошибка — прижать всю мебель к стенам в надежде, что так появится больше воздуха. На практике комната становится плоской и теряет глубину. Дизайнер Даррелл Гарднер объясняет, что небольшой "отступ" создаёт движение и помогает глазу воспринимать пространство объёмнее: достаточно вынести кресло, поставить узкую консоль или сделать диван "плавающим", чтобы появилась перспектива.

Слишком много несочетающихся предметов

Полностью одинаковые гарнитуры и правда редко выглядят свежо, но другая крайность тоже вредна: когда в одной гостиной сталкиваются десятки стилей, форм и отделок, глаз не понимает, за что зацепиться. Дизайнер Надя Уоттс предупреждает, что визуальная конкуренция предметов превращает маленькую комнату в "шумную" и перегруженную. Выход — выбрать несколько дополняющих друг друга вещей с общей логикой в материалах, цвете или форме, чтобы создать единый поток.

Ошибки масштаба: от гигантского дивана до "кукольной" мебели

В небольших гостиных масштаб особенно важен. Огромная секция может буквально "съесть" проходы, но и слишком изящная мебель на тонких ножках иногда делает комнату не легче, а странно неуверенной — будто всё временное и несоразмерное. Гарднер советует искать середину: сиденье должно иметь достаточно визуального веса, чтобы "заземлять" пространство, но не перегружать его. В качестве ориентира он упоминает правило: основной предмет для сидения может занимать около двух третей самой длинной стены, при этом нужно оставлять свободные дорожки для ходьбы.

Слепое следование "универсальной" схеме

Есть шаблон, который часто повторяют: секционный диван, два кресла, журнальный столик и две тумбы по бокам. Но маленьким комнатам обычно нужна не стандартная формула, а адаптация. Дизайнер Керрианн Ризи отмечает, что дивану не всегда обязательны прикроватные столики с двух сторон: иногда достаточно одного журнального столика, чтобы подлокотники "дышали", а циркуляция в комнате была лучше. Вместо громоздких тумб она предлагает рассмотреть компактные столики для мартини, а ещё - диванный столик за "плавающим" диваном, который добавляет функциональности и при этом освобождает место внутри зоны отдыха.

Освещение, которое "сжимает" периметр

Ещё один тихий враг пространства — ставка только на потолочный свет. Он выравнивает комнату и усиливает тени в углах, из-за чего стены визуально "подступают" ближе. Гарднер советует собирать свет слоями: настольные лампы, торшеры и бра делают периметр живее и расширяют ощущение объёма. Быстрое решение — вместо одной яркой лампы использовать несколько источников света с тёплым тоном.

Декор, который превращается в беспорядок

Максимализм может быть стильным, но в небольшой гостиной особенно важна "курирование", а не накопление. Если каждая поверхность пытается что-то заявить, комната начинает восприниматься как склад с сиденьями. Гарднер подчёркивает: убрать лишнее — часто самый быстрый способ "увеличить" пространство. Когда у декора появляется пауза и воздух, гостиную легче читать, и она кажется более продуманной.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В интерьерах стали чаще использовать цвет и текстуры — дизайнеры сегодня в 1:31
Белые кухни теряют иммунитет: интерьерный тренд, от которого массово отказались в 2026 году

Дизайнеры рассказали, какие интерьерные решения теряют актуальность к 2026 году и почему дома становятся теплее, сложнее и индивидуальнее.

Читать полностью » Тёмные нейтральные диваны вытеснили бежевый в интерьерах — Homes & Gardens вчера в 18:53
Выбрала диван не того оттенка — гостиная сразу "постарела": вот какие цвета сейчас в тренде

В 2026 году цвет дивана становится ключевым элементом интерьера. Узнайте, как тёмные нейтральные, зелёные и пыльные оттенки ежегодно меняют тренды.

Читать полностью » Хранение обуви у входа сохранило полы чистыми круглый год — The Spruce вчера в 13:53
Снег, соль и песок медленно убивают напольное покрытие — всё решает одно действие при входе

Простая бытовая привычка помогает сохранять полы чистыми даже зимой, сокращает время уборки и формирует спокойный ритм возвращения домой.

Читать полностью » Многослойное освещение добавило кухне тепла и гибкости — Роуселл вчера в 10:28
Почему на кухне неуютно, даже если всё новое — причина оказалась не в ремонте

Кухня кажется холодной из-за трёх ошибок: жёсткого света, захламлённых столешниц и "безликости". 9 простых решений вернут уют без ремонта.

Читать полностью » Неподходящий диван является главной проблемой гостиных — Хаддад дизайнер вчера в 9:51
Уют не появляется сам по себе: в гостиной всё портит одна вещь, о которой забывают чаще всего

Интерьер может выглядеть стильно, но оставаться холодным. С какого элемента стоит начинать обновление гостиной, чтобы пространство стало уютнее.

Читать полностью » Дизайнеры отказались от стерильного белого в ванных в 2026 году — Homes & Gardens вчера в 0:17
Стерильный белый надоел — заменил оттенки, и ванная стала как домашний ретрит

Ванная перестаёт быть белой: палитры 2026 — шалфей, олива, терракота, коричневый и тёмно‑синий — придают уют и спа‑атмосферу и выглядят современно без ремонта.

Читать полностью » Воск свечи убрал скрип кровати в стыках рамы - Радек Тесар 25.01.2026 в 19:31
Кровать скрипела каждую ночь — помог простой трюк без масла и запахов

Скрип кровати зимой портит сон? Вместо масла используйте обычную белую свечу: воск дольше удерживается в стыках, снижает трение и возвращает тишину.

Читать полностью » Влага между стёклами снизила теплоэффективность окон — The Spruce 25.01.2026 в 16:27
Мутное стекло — не косметическая проблема: запотевшие окна выдают скрытую поломку дома

Запотевшие стеклопакеты в домах — не редкость. Разбираемся, почему возникает конденсат, какие решения доступны и как выбрать оптимальный вариант ремонта.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Рыбная эмульсия работает как мягкая подкормка для паучьего растения — House Digest
Питомцы
Кормление только сухим кормом может навредить здоровью кошки — ветеринары
Красота и здоровье
Эффективность диеты определяется дефицитом калорий — Science Focus
Красота и здоровье
Рыбий жир связан с повышенным риском инсульта у здоровых — BMJ Medicine
Еда
Несладкий йогурт делает смузи густым без протеинового порошка — EatingWell
Наука
DECam фиксирует 669 млн галактик в обзоре DES
Спорт и фитнес
Прогрессивная нагрузка повышает физическую выносливость — фитнес-эксперты
Красота и здоровье
Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet