Маленькая кухня раздвигает стены без перепланировки: 6 цветов краски создают иллюзию лишних метров

Небольшая кухня не всегда означает тесноту и ощущение нехватки воздуха. Иногда достаточно правильно подобрать оттенок краски, чтобы пространство визуально стало шире и светлее. Дизайнеры уверены: цвет стен и мебели способен полностью изменить восприятие даже самой компактной комнаты. Об этом сообщает The Spruce.

Теплый белый: больше света без лишнего контраста

Специалисты сходятся во мнении, что теплый белый с мягким кремовым подтоном — один из самых универсальных вариантов для маленькой кухни. Такой цвет отражает естественный свет, сглаживает границы между стенами и потолком и помогает создать ощущение цельного объема. В результате помещение кажется более открытым и спокойным.

"Теплый белый с легким кремовым оттенком идеально подходит для стен и потолка в маленьких кухнях. Он прекрасно отражает естественный свет, визуально расширяет пространство и сочетается практически с любым акцентным цветом. Это вневременной выбор", — говорит дизайнер Жаклин Гонсалвеш.

Лорен Сааб рекомендует окрашивать в подобный оттенок не только стены, но и потолок. Когда плоскости оформлены в одном тоне, кухня воспринимается как единое пространство без резких "переломов". К слову, в 2026 году эксперты всё чаще отходят от холодного ярко-белого — об этом говорит и тренд на нейтральные кухни уходят от ярко-белого, где акцент смещается к более мягким и тёплым оттенкам.

Пыльно-зеленый и природная глубина

Для тех, кто хочет добавить цвет, но боится перегрузить интерьер, дизайнеры советуют присмотреться к приглушённому серо-зеленому. Это оттенок средней насыщенности без резкого контраста, поэтому он визуально "отступает" и не дробит пространство. Мягкая палитра снижает визуальный шум и делает кухню более гармоничной.

"Эти оттенки средней насыщенности, с низкой контрастностью и слегка приглушенные, поэтому они визуально отдаляются. Поверхность отражает меньше света, и он не бросается в глаза, а остается на заднем плане. Такая мягкость снижает визуальный шум и делает пространство более комфортным", — говорит Сааб.

Серо-зеленые фасады особенно удачно сочетаются с теплыми белыми стенами и натуральной древесиной. Подобные природные комбинации сегодня активно используются в интерьерах, где важны уют и текстура. Не случайно дизайнеры отмечают, что мохово-зелёный и глубокий синий становятся удачной парой для создания выразительного, но при этом сбалансированного пространства.

Голубые, грибные и холодные серые оттенки

Светлые и средние оттенки синего — ещё один проверенный способ добавить кухне воздуха. Карен Жермонд отмечает, что такие цвета придают интерьеру ощущение лёгкости, особенно в сочетании с белыми элементами.

"Сочетание синего и белого на кухне, особенно в маленькой, создает мягкий и приятный контраст, который не перегружает пространство", — говорит она.

Кроме синего, Сааб часто использует грибные и замазковые полутона — мягкие серо-бежевые оттенки без резких переходов. По её словам, сильный контраст между тёмным и светлым делит помещение на фрагменты. Более спокойные средние цвета "растворяют" границы и позволяют взгляду свободно скользить по комнате, создавая иллюзию дополнительного объема.

Если в кухне уже есть тёмная древесина на полу или фасадах, дизайнеры рекомендуют попробовать холодный серый для стен. В сочетании с кремовыми наличниками и плинтусами он подчёркивает текстуру дерева и делает интерьер аккуратным, но не тяжёлым.

В итоге именно продуманная цветовая палитра помогает маленькой кухне выглядеть просторнее без перепланировки и масштабного ремонта. Теплые белые, приглушенные зеленые, мягкие голубые и нейтральные серо-бежевые оттенки работают на ощущение глубины и света. Цвет способен стать тем инструментом, который превращает компактное пространство в гармоничное и комфортное место для повседневной жизни.