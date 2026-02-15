Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маленькая кухня в пыльно-зелёных тонах
Маленькая кухня в пыльно-зелёных тонах
© public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 19:46

Маленькая кухня раздвигает стены без перепланировки: 6 цветов краски создают иллюзию лишних метров

Небольшая кухня не всегда означает тесноту и ощущение нехватки воздуха. Иногда достаточно правильно подобрать оттенок краски, чтобы пространство визуально стало шире и светлее. Дизайнеры уверены: цвет стен и мебели способен полностью изменить восприятие даже самой компактной комнаты. Об этом сообщает The Spruce.

Теплый белый: больше света без лишнего контраста

Специалисты сходятся во мнении, что теплый белый с мягким кремовым подтоном — один из самых универсальных вариантов для маленькой кухни. Такой цвет отражает естественный свет, сглаживает границы между стенами и потолком и помогает создать ощущение цельного объема. В результате помещение кажется более открытым и спокойным.

"Теплый белый с легким кремовым оттенком идеально подходит для стен и потолка в маленьких кухнях. Он прекрасно отражает естественный свет, визуально расширяет пространство и сочетается практически с любым акцентным цветом. Это вневременной выбор", — говорит дизайнер Жаклин Гонсалвеш.

Лорен Сааб рекомендует окрашивать в подобный оттенок не только стены, но и потолок. Когда плоскости оформлены в одном тоне, кухня воспринимается как единое пространство без резких "переломов". К слову, в 2026 году эксперты всё чаще отходят от холодного ярко-белого — об этом говорит и тренд на нейтральные кухни уходят от ярко-белого, где акцент смещается к более мягким и тёплым оттенкам.

Пыльно-зеленый и природная глубина

Для тех, кто хочет добавить цвет, но боится перегрузить интерьер, дизайнеры советуют присмотреться к приглушённому серо-зеленому. Это оттенок средней насыщенности без резкого контраста, поэтому он визуально "отступает" и не дробит пространство. Мягкая палитра снижает визуальный шум и делает кухню более гармоничной.

"Эти оттенки средней насыщенности, с низкой контрастностью и слегка приглушенные, поэтому они визуально отдаляются. Поверхность отражает меньше света, и он не бросается в глаза, а остается на заднем плане. Такая мягкость снижает визуальный шум и делает пространство более комфортным", — говорит Сааб.

Серо-зеленые фасады особенно удачно сочетаются с теплыми белыми стенами и натуральной древесиной. Подобные природные комбинации сегодня активно используются в интерьерах, где важны уют и текстура. Не случайно дизайнеры отмечают, что мохово-зелёный и глубокий синий становятся удачной парой для создания выразительного, но при этом сбалансированного пространства.

Голубые, грибные и холодные серые оттенки

Светлые и средние оттенки синего — ещё один проверенный способ добавить кухне воздуха. Карен Жермонд отмечает, что такие цвета придают интерьеру ощущение лёгкости, особенно в сочетании с белыми элементами.

"Сочетание синего и белого на кухне, особенно в маленькой, создает мягкий и приятный контраст, который не перегружает пространство", — говорит она.

Кроме синего, Сааб часто использует грибные и замазковые полутона — мягкие серо-бежевые оттенки без резких переходов. По её словам, сильный контраст между тёмным и светлым делит помещение на фрагменты. Более спокойные средние цвета "растворяют" границы и позволяют взгляду свободно скользить по комнате, создавая иллюзию дополнительного объема.

Если в кухне уже есть тёмная древесина на полу или фасадах, дизайнеры рекомендуют попробовать холодный серый для стен. В сочетании с кремовыми наличниками и плинтусами он подчёркивает текстуру дерева и делает интерьер аккуратным, но не тяжёлым.

В итоге именно продуманная цветовая палитра помогает маленькой кухне выглядеть просторнее без перепланировки и масштабного ремонта. Теплые белые, приглушенные зеленые, мягкие голубые и нейтральные серо-бежевые оттенки работают на ощущение глубины и света. Цвет способен стать тем инструментом, который превращает компактное пространство в гармоничное и комфортное место для повседневной жизни.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Блестящий пол после уборки скрывает проблему — причина в одной привычке вчера в 10:27

Частота уборки может оказаться вредной для полов. Узнайте, как избежать распространённых ошибок, чтобы сохранить их внешний вид.

Читать полностью » Эмалированный чугун покрыли следы ожога — делаю простую пасту и возвращаю блеск без царапин 13.02.2026 в 18:48

Тёмные пятна на вашем чугуне могут испортить внешний вид. Узнайте простые и безопасные методики их удаления.

Читать полностью » Купила белый диван — каждая крошка бросается в глаза: красиво только на фото 13.02.2026 в 15:37

Правильный выбор цвета дивана — залог долговечности в интерьере, но какие оттенки могут огорчить владельца?

Читать полностью » Интерьер, в котором не за что зацепиться, вдруг притягивает взгляд: секрет кроется в одном решении 13.02.2026 в 14:39

Тренд recluttering меняет взгляд на интерьер: гостиная, декор и личные вещи возвращаются на полки, делая пространство живым и по-настоящему уютным.

Читать полностью » Как организовать идеальное хранение в гардеробе: советы экспертов по клинингу и эргономике 13.02.2026 в 12:07
Шкаф-монстр побеждён: эти 5 приемов спасли мой гардероб

Утренние поиски носков больше не будут напоминать археологические раскопки. Узнайте, как физика вакуума и правило одного жеста меняют эргономику привычного быта.

Читать полностью » Пятно от красного вина исчезает за 6 шагов — метод Марты Стюарт удивил результатом 13.02.2026 в 11:02

Метод Марты Стюарт предлагает 6 простых шагов, которые помогут удалить пятно от красного вина с белой скатерти.

Читать полностью » Скучные стены съедают уют: один слой декора превращает комнату в пространство с характером и историей 13.02.2026 в 4:43

Освещение, потолки и декор помогают добавить характер интерьеру без ремонта. Дизайнеры делятся доступными приёмами для уютного дома.

Читать полностью » Серые интерьеры теряют позиции — коричневая палитра создаёт уют, который хочется повторить 12.02.2026 в 21:26

Коричневый цвет стал главным интерьерным трендом 2026 года: как тёплые и глубокие оттенки меняют пространство и с чем их сочетать, чтобы дом выглядел современно и элегантно.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Азия раскрывается за один отпуск: Бангкок связывает Бали, Вьетнам и Малайзию в насыщенный маршрут
Туризм
Второй загранпаспорт открывает запасной выход: закон разрешает два документа, но есть важное условие
Авто и мото
Рейтинг безаварийных машин расставил всё по местам: в топе оказались те, от кого этого не ждали
Авто и мото
Деньги в руки — и прощай права: как неоформленная авария превращает водителя в нарушителя
Наука
Орбиты звёзд выдали подмену: сердце Млечного Пути оказалось не тем, чем его считали десятилетиями
Спорт и фитнес
После 50 пульс решает всё — одна ошибка на тренировке сводит пользу к нулю
Авто и мото
Машина после "обычной" мойки теряет блеск — всё решает одна скрытая фаза
Красота и здоровье
Весы стоят на месте при активных тренировках — один фактор тормозит результат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet