Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Такса и хозяйка
Такса и хозяйка
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 8:22

Они размером с сапог, но кусаются как волки: кого боятся даже крупные псы

Зоопсихологи: чихуахуа, таксы и пинчеры проявляют охранный инстинкт сильнее, чем крупные собаки

Каждый, у кого есть собака, хоть раз замечал: размер вовсе не определяет смелость. Бывает, чихуахуа весом полтора килограмма отважно бросается на пса втрое больше себя, а йоркширский терьер, словно генерал в миниатюре, уверенно охраняет территорию. Маленькие собаки живут по своим правилам — и чаще всего это правила храбрецов.

Миниатюрные бойцы: энергия в чистом виде

В мире собак есть породы, которым природа дала компактные размеры, но при этом щедро добавила темперамента. У этих "малышей" моторчик внутри, а смелость порой граничит с безрассудством.

Ягдтерьер — немецкий мотор на четырех лапах

Эта порода создавалась для охоты на барсуков и лис. Представь — пес весом десять килограммов без колебаний лезет в нору к зверю, вооруженному зубами, когтями и дурным нравом. У ягдтерьера в характере нет слова "отступить". Они не признают авторитетов и готовы защищать хозяина при любой угрозе. Но при всей преданности, ягды требуют железного воспитания: если не задать рамки, лидерские качества обернутся упрямством и агрессией.

Джек-рассел-терьер — реактивный истребитель

Энергия этих собак — бесконечна. Джек-рассел может часами носиться по двору, копать землю, гоняться за мячом или кошкой, и не уставать. Они прирождённые охотники и прирожденные весельчаки. Главное — не давать скучать. Без прогулок и игр этот "торнадо на лапах" превращается в разрушителя мебели. При должной нагрузке джеки становятся душой семьи: весёлые, смышленые и преданные.

Фокстерьер — джентльмен с кулаками

Английская классика: гладкий или жесткошерстный фокстерьер выглядит изысканно, но внутри у него — настоящий боец. Порода создавалась для лисьей охоты, поэтому осторожность им чужда. Фокстерьеры обожают "общаться" — у них свой язык из рычания, фырканья и смешных звуков. Если фокс молчит, значит, он спит.

Пинчер — маленький Наполеон

Карликовый пинчер всегда ведёт себя как генерал. Осанка прямая, взгляд внимательный, походка торжественная. В нём нет и намёка на сомнение в собственном величии. Умный, хитрый и немного коварный — пинчер легко добивается своего. Он чувствует хозяина как зеркало, и если человек позволяет слабину, лидерство тут же переходит к собаке.

Чихуахуа — львиное сердце в крошечном теле

Миниатюрная мексиканка весом меньше трёх килограммов способна громко заявить о себе. Чихуахуа реагирует на малейшую угрозу, громко лаивая и смело бросаясь в бой. Эти собаки прекрасно считывают эмоции человека. Они словно психологи — чуют настроение и умеют подстроиться под хозяина.

Йоркширский терьер — модник с шахтёрским прошлым

Сегодня йорк ассоциируется с бантиками и свитерами, но история у него вовсе не гламурная. Породу вывели для ловли крыс в шахтах — и характер у йорка остался боевой. Йорки умны, упрямы и ревнивы. Им нужно внимание и похвала, иначе они будут требовать её громко и настойчиво.

Такса — сосиска с характером охотника

Такса — собака-парадокс. Смешной внешний вид обманчив: это охотник, которому не страшно сразиться даже с барсуком. У таксы особое чувство справедливости. Она может спорить с хозяином, ругаться на пылесос и громко "комментировать" всё вокруг.

Сравнение пород

Порода Вес (кг) Основная черта Сложность воспитания Активность
Ягдтерьер 8-10 Смелость и решительность Высокая Очень высокая
Джек-рассел 6-8 Энергия и азарт Средняя Очень высокая
Фокстерьер 7-9 Уверенность и азарт Средняя Высокая
Пинчер 4-6 Ум и ревность Средняя Средняя
Чихуахуа 1,5-3 Интуиция и преданность Легкая Средняя
Йоркширский терьер 2-4 Упрямство и смелость Средняя Средняя
Такса 6-10 Смелость и сообразительность Средняя Высокая

Советы шаг за шагом: как воспитать маленького героя

  1. Социализируй щенка с первых недель. Пусть он видит других собак, людей, слышит разные звуки.

  2. Не балуй из жалости. Маленький размер не значит "ребёнок навсегда".

  3. Дай физическую нагрузку. Игры, прогулки, дрессировка — лучшие друзья для этих пород.

  4. Хвали за послушание. Даже упрямый терьер готов работать ради похвалы и лакомства.

  5. Установи границы. Маленькая собака быстро понимает, кто главный — если не хозяин, то она сама.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Потакание всем капризам Формируется "мини-тиран" Держать баланс между лаской и правилами
Недостаток прогулок Лай, разрушение мебели Игры, обучение, активные прогулки
Отсутствие социализации Агрессия к другим животным Частые встречи с собаками и людьми

А что если…

…тебе кажется, что маленькая собака не сможет охранять? Ошибка! Многие владельцы подтверждают: именно карликовые породы первыми реагируют на шум, защищают территорию и даже детей.

Плюсы и минусы маленьких пород

Плюсы Минусы
Компактность — можно держать даже в квартире Склонность к излишней возбудимости
Экономия на корме и содержании Требуют постоянного внимания
Удобно брать в поездки Могут страдать от холода и стресса

FAQ

Как выбрать маленькую собаку с крепким характером?
Если хочешь активного компаньона — выбирай джек-рассела или ягдтерьера. Для семьи подойдут йорк или пинчер, а для жизни в квартире — чихуахуа.

Сколько стоит содержание маленькой собаки?
В среднем расходы составляют от 40 до 70 евро в месяц: корма, груминг, ветконтроль, игрушки.

Что лучше — мальчик или девочка?
Кобели обычно упрямее, суки — мягче в характере. Но всё зависит от воспитания и твоего отношения.

Мифы и правда

Миф: маленькие собаки не нуждаются в дрессировке.
Правда: им она нужна не меньше, чем крупным породам — иначе поведение станет неуправляемым.

Миф: чихуахуа — "карманная игрушка".
Правда: это отважный охранник, который готов защищать хозяина.

Миф: йорки не линяют.
Правда: линька есть, просто их шерсть похожа на человеческий волос, и выпавшие волоски незаметны.

Интересные факты

  1. Таксы участвовали в Олимпиаде 1972 года в Мюнхене — как символ немецкого упорства.

  2. Первым "актером" из собак в кино стал фокстерьер по кличке Эйста — звезда немого кино.

  3. Джек-рассел терьер стал героем сериала "Фрейзер" — пес Мус получил даже телевизионную премию.

Исторический контекст

Маленькие породы появились не из капризов моды, а из нужды. В шахтах, на фермах, в охотничьих угодьях требовались ловкие, выносливые псы, способные работать в тесных пространствах. Поэтому большинство миниатюрных собак — это потомки бесстрашных охотников и крысоловов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Феомеланин формирует рыжий окрас у собак: ген Ay отвечает за изменение оттенка с возрастом сегодня в 9:04
Природа спрятала в их шерсти солнечный код: что особенного в рыжих собаках

Рыжие собаки — словно солнечные лучи на четырех лапах. Но за их теплым окрасом скрываются удивительные тайны, о которых мало кто знает.

Читать полностью » Учёные из Великобритании доказали, что кошки используют моргание для общения сегодня в 0:26
Учёные раскрыли тайный способ общения кошек с человеком — и это не обычное мяуканье

Почему кошка медленно моргает, глядя на вас? Учёные выяснили, что этот взгляд скрывает нечто большее, чем просто движение века — это настоящая кошачья улыбка.

Читать полностью » В Шаховской библиотеке дети узнали о породах собак и правилах ухода за питомцами вчера в 23:39
Урок сердца и хвоста: дети узнали, почему собака — лучший друг человека

В Шаховской библиотеке дети узнали, как ухаживать за собаками и понимать их настроение. Как встреча превратилась в урок доброты — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Законопроект о животных обяжет хозяев соблюдать чистоту в подъездах и транспорте вчера в 22:36
Собака оставила след — штраф получит хозяин: депутатам не понравились грязные подъезды

Депутаты предлагают обязать владельцев убирать за питомцами не только на улице, но и в подъездах. Какие ещё изменения ждут любителей животных — в материале.

Читать полностью » Кошки способны помнить обиды неделями и реагируют на тон и поведение человека вчера в 21:11
Она не злопамятна, она осторожна: вот как кошка защищает себя от людей, которых любит

Кошки не забывают обид и долго помнят неприятные поступки хозяев. Узнайте, какие шесть вещей могут разрушить доверие питомца и как этого избежать.

Читать полностью » Исследование показало, что овцы запоминают до 50 лиц и хранят память о них до двух лет вчера в 20:16
Овцы умнее, чем вы думаете: эти 7 фактов разрушат миф о "глупом стаде"

Овцы кажутся простыми и безобидными, но в действительности они умны и чувствительны. Узнайте удивительные факты об их памяти, зрении и поведении.

Читать полностью » Инстинкт прикрывать еду помогает кошкам чувствовать безопасность во время кормления вчера в 19:18
Кошка будто пытается закопать еду — вот что на самом деле скрывается за этим жестом

Почему кошка царапает пол возле миски с едой, хотя живёт в безопасности? Узнайте, что стоит за этим поведением и когда пора насторожиться.

Читать полностью » Ветеринар Александр Лапшин напомнил, что состояние когтей отражает здоровье собаки вчера в 18:12
Чем короче когти, тем крепче суставы: вот важный закон собачьей анатомии

Собака начинает хромать или не даёт тронуть лапу? Узнайте, как распознать проблемы с когтями, избежать боли и правильно ухаживать за ними.

Читать полностью »

Новости
Наука
Кислородная эмульсия для кишечного введения успешно прошла клинические испытания — Масару Ито
Дом
Эксперты рассказали, как избавиться от затхлого запаха из пылесоса при помощи прочистки шланга
Красота и здоровье
Перчатки предотвращают сухость и трещины кожи при контакте с водой — Моррис
Еда
Творожный торт без выпечки с желатином и печеньем получается нежным и сочным
Туризм
Горный парк Рускеала в Карелии признан одним из главных туристических объектов региона
Спорт и фитнес
Плие-приседания формируют мышцы бёдер — тренер Александр Садовский объяснил эффект
Еда
Картофель, запечённый слоями с сыром, сохраняет форму при термической обработке
Садоводство
Один капающий кран может лишить грядки целой лейки воды в день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet