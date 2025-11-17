Новые налоги — минус магазины: частный сектор Пензы рискует остаться без привычных лавок
С нового года Пензу и другие регионы ждёт серьезное изменение налоговой среды для малого бизнеса. Депутат Алексей Шуварин предупредил: из-за повышения НДС и снижения порога по упрощенной системе налогообложения частный сектор города может лишиться привычных магазинов.
В чем суть налоговых изменений?
-
НДС вырастет с 20% до 22% (Минфин РФ предлагает ввести с 2026 года).
-
Порог по УСН - теперь упрощёнку смогут применять только те, чей доход не превышает 10 млн рублей (раньше было 60 млн).
-
Компании, чей доход выше, автоматически становятся плательщиками НДС, даже если речь идёт о небольших торговых точках.
К чему это приведёт?
-
Небольшие магазины на окраинах Пензы, в районах Шуист, Нахаловка, Кривозерье и других частных секторах, рискуют закрыться из-за непосильного налогового бремени.
-
Особенно уязвимы магазины, где основная клиентура — пожилые жители, для которых даже дорога в город становится испытанием.
Есть ли надежда на поддержку?
-
По словам начальника финуправления Ольги Завьялкиной, бюджет Пензы на 2026 год не предусматривает компенсаций или субсидий для таких магазинов.
-
Более того, расходы по многим направлениям уже сокращены, доходная часть бюджета уменьшена — даже обязательства муниципалитета пока не покрываются на 100%.
Итоги
Если изменений в поддержке не появится, в частном секторе Пензы уже в первом квартале 2026 года многие небольшие магазины могут прекратить работу, а их постоянные покупатели — остаться без привычной инфраструктуры.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru