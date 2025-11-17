Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:46

Новые налоги — минус магазины: частный сектор Пензы рискует остаться без привычных лавок

В Пензе малый бизнес столкнётся с ростом НДС и снижением порога по УСН — депутат

С нового года Пензу и другие регионы ждёт серьезное изменение налоговой среды для малого бизнеса. Депутат Алексей Шуварин предупредил: из-за повышения НДС и снижения порога по упрощенной системе налогообложения частный сектор города может лишиться привычных магазинов.

В чем суть налоговых изменений?

  • НДС вырастет с 20% до 22% (Минфин РФ предлагает ввести с 2026 года).

  • Порог по УСН - теперь упрощёнку смогут применять только те, чей доход не превышает 10 млн рублей (раньше было 60 млн).

  • Компании, чей доход выше, автоматически становятся плательщиками НДС, даже если речь идёт о небольших торговых точках.

К чему это приведёт?

  • Небольшие магазины на окраинах Пензы, в районах Шуист, Нахаловка, Кривозерье и других частных секторах, рискуют закрыться из-за непосильного налогового бремени.

  • Особенно уязвимы магазины, где основная клиентура — пожилые жители, для которых даже дорога в город становится испытанием.

Есть ли надежда на поддержку?

  • По словам начальника финуправления Ольги Завьялкиной, бюджет Пензы на 2026 год не предусматривает компенсаций или субсидий для таких магазинов.

  • Более того, расходы по многим направлениям уже сокращены, доходная часть бюджета уменьшена — даже обязательства муниципалитета пока не покрываются на 100%.

Итоги

Если изменений в поддержке не появится, в частном секторе Пензы уже в первом квартале 2026 года многие небольшие магазины могут прекратить работу, а их постоянные покупатели — остаться без привычной инфраструктуры.

