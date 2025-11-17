Новые налоги — минус магазины: частный сектор Пензы рискует остаться без привычных лавок

С нового года Пензу и другие регионы ждёт серьезное изменение налоговой среды для малого бизнеса. Депутат Алексей Шуварин предупредил: из-за повышения НДС и снижения порога по упрощенной системе налогообложения частный сектор города может лишиться привычных магазинов.

В чем суть налоговых изменений?

НДС вырастет с 20% до 22% (Минфин РФ предлагает ввести с 2026 года).

Порог по УСН - теперь упрощёнку смогут применять только те, чей доход не превышает 10 млн рублей (раньше было 60 млн).

Компании, чей доход выше, автоматически становятся плательщиками НДС, даже если речь идёт о небольших торговых точках.

К чему это приведёт?

Небольшие магазины на окраинах Пензы, в районах Шуист, Нахаловка, Кривозерье и других частных секторах, рискуют закрыться из-за непосильного налогового бремени.

Особенно уязвимы магазины, где основная клиентура — пожилые жители, для которых даже дорога в город становится испытанием.

Есть ли надежда на поддержку?

По словам начальника финуправления Ольги Завьялкиной, бюджет Пензы на 2026 год не предусматривает компенсаций или субсидий для таких магазинов.

Более того, расходы по многим направлениям уже сокращены, доходная часть бюджета уменьшена — даже обязательства муниципалитета пока не покрываются на 100%.

Итоги

Если изменений в поддержке не появится, в частном секторе Пензы уже в первом квартале 2026 года многие небольшие магазины могут прекратить работу, а их постоянные покупатели — остаться без привычной инфраструктуры.