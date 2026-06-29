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Фото домашнего освещения
Фото домашнего освещения
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Главная / Недвижимость
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 14:23

Негде поставить тумбу? 10 небанальных решений для вашей спальни, которые сэкономят место

Прикроватная зона не обязана жить по правилам тумбочки. В маленькой спальне каждый лишний сантиметр на счету, и тогда на смену привычной мебели приходят вещи попроще, но не хуже по смыслу. Табурет, столик, торшер или даже корзина могут закрыть те же задачи, если подойти к делу без суеты. А еще такой ход часто спасает комнаты, где кровать стоит почти впритык к стене или где просто некуда втиснуть обычную тумбу.

"Если у кровати нет места для тумбы, не надо ломать планировку ради привычки. Табурет, приставной столик или легкий предмет с ровной поверхностью решают те же задачи, а в тесной спальне еще и не перегружают проход. Важно смотреть не только на внешний вид, но и на высоту: предмет рядом с кроватью должен быть удобен в пользовании. Если он стоит слишком низко или, наоборот, выше матраса, каждый вечер это будет раздражать. И тогда вся идея теряет смысл".

дизайнер интерьеров Елена Маркова

Что поставить вместо тумбы

Самый простой вариант — табурет. Он не съедает пространство и легко уходит на вторую роль, если в квартире внезапно собрались гости. На него спокойно встают лампа, стакан воды, книга и телефон, а под сиденьем можно спрятать коробку с вещами, которые нужны редко.

Прикроватный или приставной столик выглядит легче обычной тумбы. У него нет ящиков, поэтому он не кажется тяжёлым и громоздким, даже если спальня совсем скромная по площади. Такие модели бывают совсем нейтральными, а бывают с характером и работают как заметная деталь в комнате.

Подходит и горшок с цветком, если вам важнее вид, чем место для книги. Решение не самое удобное, зато зелень рядом с кроватью делает зону мягче на глаз. Только листья надо регулярно протирать, иначе вместо уюта получится пыль под боком.

Если хочется добавить в спальню легкости, можно присмотреться к приставным столикам без лишнего объема или поставить рядом аккуратный табурет из дерева. Оба варианта не спорят с кроватью и не забирают воздух у комнаты. Для маленькой спальни это часто решает больше, чем дорогая мебель.

Свет и хранение рядом с кроватью

Торшер у кровати закрывает сразу две задачи. Он даёт мягкий рассеянный свет и не выглядит тяжёлым, даже если комната маленькая. Есть модели со столиком на стойке, и тогда рядом с лампой появляется место для очков, телефона или книги.

Органайзер на кровать нужен там, где около спального места вообще нет свободной поверхности. Он крепится к бортику и держит под рукой всё нужное: очки, пульт, книгу, телефон и мелкие вещи. Такие модели делают из ткани и пластика, а по цвету чаще берут спокойные оттенки, чтобы они не выбивались из общей картины.

Рабочий или туалетный столик у кровати тоже встречается, если другого места в квартире просто нет. Главное — чтобы он был компактным и не забивал проход. Перед ним обычно ставят стул или пуф, который убирается под столешницу и не мешает в обычные дни.

Что делать с питомцем и мелочами

Если рядом с вами живет питомец, отдельное место у кровати часто решает вопрос без лишней борьбы за постель. Лежанка или домик оставляют животному его угол, но не мешают хозяину спать. У некоторых моделей есть ровная крыша, и тогда сверху получается еще одна полезная поверхность.

Плетёный домик или аккуратная лежанка смотрятся спокойнее, чем случайный плед на полу. Это удобно, когда хочется держать животное рядом, но не пускать его в кровать по гигиеническим причинам. Такой вариант особенно ценят те, кто не любит вечную шерсть на подушках и простынях.

Плетёная корзина тоже может заменить тумбу, если вам нужно хранить постельные принадлежности, пижамы или книги. Высокие и узкие модели выглядят лучше всего, а крышка прячет содержимое от лишних глаз. Для спальни обычно берут ротанг, бамбук, джут или хлопок — материалы простые, живые и без лишней мишуры.

"В маленькой спальне лучше работают предметы, у которых есть одна понятная задача. Если нужен свет — берите торшер, если хранение — корзину или органайзер, если нужна поверхность под лампу и книгу — столик или табурет. Когда вещь перегружена деталями, она начинает давить на пространство. А в спальне это быстро чувствуется, особенно вечером, когда комната должна успокаивать".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

FAQ

Что выбрать, если места совсем мало?
Табурет, подвесной органайзер или узкая корзина. Они не занимают много площади и при этом закрывают базовые бытовые задачи.

Что удобнее для света у кровати?
Торшер с абажуром. Он даёт мягкое освещение и не требует отдельной тумбы.

Можно ли ставить у кровати цветок?
Можно, если вам не нужны дополнительные поверхности для вещей. Тогда лучше брать напольный горшок, который не потеряется рядом с кроватью.

Что делать, если рядом спит питомец?
Поставить лежанку или домик рядом с кроватью. Так животное будет рядом, но не займёт ваше место в постели.

Проверено экспертом: дизайнер интерьеров Елена Маркова

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Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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