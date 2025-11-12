Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 20:22

Без плитки и ремонта: поменяла обычную штору — и ванная засияла, как после переделки

Светлая штора визуально увеличивает ванную — дизайнер Джоанна Гейнс

Маленькая ванная — не приговор. Даже на площади меньше 4-5 м² можно создать ощущение простора и света, если грамотно подойти к деталям. Телевизионный дизайнер HGTV Джоанна Гейнс делится секретом, который не требует ремонта и больших затрат: достаточно сменить штору для душа на нейтральную и фактурную, чтобы комната заиграла по-новому.

Почему штора решает всё

В маленьком пространстве каждый элемент влияет на восприятие. Штора занимает вертикальную плоскость, и именно она формирует визуальный центр ванной. Правильно подобранная ткань способна "поднять" потолок, сделать комнату светлее и визуально шире.

"Светлые оттенки и мягкие текстуры создают иллюзию воздуха и простора", — считает дизайнер Джоанна Гейнс.

Цвет, текстура и высота: три кита идеальной шторы

1. Цвет

Светлые нейтральные оттенки — белый, кремовый, светло-серый, пастельный розовый или бежевый — отражают свет и визуально раздвигают стены.
Избегайте тёмных и пёстрых цветов: они "съедают" пространство и делают комнату визуально меньше.

2. Текстура

Фактура добавляет глубину и интерес даже при однотонной гамме. Выбирайте:

  • лёгкие рельефные ткани,

  • мягкие складки или тиснение,

  • вышивку или полосы с лёгким блеском.

Это создаёт движение взгляда и добавляет объёма без лишнего декора.

3. Высота

Стандартная штора (72 дюйма / 180 см) делает помещение визуально ниже.
Выберите высокую — около 84 дюймов / 210 см, закрепив её ближе к потолку. Взгляд будет тянуться вверх, и ванная станет "выше".

Сравнение: стандартная vs. дизайнерская штора

Характеристика Стандартная штора Дизайнерская (по совету Гейнс)
Цвет Тёмный, пёстрый Светлый, нейтральный
Материал Плотный полиэстер Лён, хлопок, бархат, сатин
Высота До середины стены От потолка до пола
Эффект Сужает пространство Визуально увеличивает ванную
Стоимость Бюджетная Та же, но эффект дороже

Советы шаг за шагом: как выбрать и повесить штору

  1. Определите цветовую палитру ванной. Если стены нейтральные — выбирайте близкий по тону оттенок (например, белый+беж).

  2. Измерьте высоту потолка. Штора должна доходить почти до пола, не касаясь его.

  3. Выберите материал. Для уюта — хлопок или лён, для роскоши — бархат.

  4. Добавьте слой. Если хотите больше глубины — повесьте поверх прозрачную тюлевую штору.

  5. Используйте металлические кольца. Они придают акцент и добавляют вертикали.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: короткая штора, обрезающая пространство.
    Последствие: потолки кажутся ниже.
    Альтернатива: штора от потолка до пола.

  • Ошибка: яркий принт или контрастный рисунок.
    Последствие: комната выглядит тесной.
    Альтернатива: однотонная ткань с лёгким рельефом.

  • Ошибка: пластиковая ткань без фактуры.
    Последствие: интерьер выглядит "дешёвым".
    Альтернатива: матовая тканевая основа с водоотталкивающей пропиткой.

А что если хочется цвета?

Если вам кажется, что полностью белая ванная скучна, используйте цветовые акценты точечно:

  • полотенца и мыльницы в мягких пастельных оттенках;

  • маленькое зелёное растение или ароматическая свеча;

  • коврик с узором в той же гамме.

Такой подход сохраняет ощущение света и не "утяжеляет" пространство.

Плюсы и минусы дизайнерского приёма

Плюсы:

  • визуально увеличивает высоту и ширину комнаты;

  • не требует ремонта;

  • дешёвый и быстрый способ обновить интерьер;

  • подходит для любых стилей — от скандинавского до минимализма.

Минусы:

  • требует регулярной чистки, чтобы сохранить цвет;

  • при слишком светлом оттенке видны водяные пятна — лучше выбирать ткань с лёгкой текстурой.

FAQ

1. Подойдёт ли этот способ для ванной без окна?
Да. Светлые ткани усиливают отражённый свет, создавая ощущение воздуха даже при искусственном освещении.

2. Как ухаживать за тканевой шторой?
Стирайте 1 раз в месяц при 30 °C, сушите естественным образом, не используйте агрессивные отбеливатели.

3. Можно ли использовать прозрачную штору?
Да, особенно если ванна совмещена с душем — прозрачная ткань не создаёт визуальных барьеров.

4. Работает ли приём с ванной-кабиной?
Да, используйте стеклянные или акриловые панели в матовом белом или прозрачном варианте для того же эффекта.

Мифы и правда

  • Миф: нейтральные шторы выглядят скучно.
    Правда: текстура, многослойность и блеск ткани придают элегантность.

  • Миф: светлая штора быстро пачкается.
    Правда: современные материалы с пропиткой легко чистятся и не теряют внешний вид.

  • Миф: нужно менять плитку, чтобы ванная казалась больше.
    Правда: достаточно поиграть со светом, цветом и вертикалью, как это советует Джоанна Гейнс.

3 интересных факта о восприятии пространства

  1. Вертикальные линии заставляют мозг воспринимать помещение выше.

  2. Матовые поверхности рассеивают свет, делая комнату "глубже".

  3. Одинаковый оттенок пола и стен стирает границы и визуально расширяет пространство.

Исторический контекст

Приём с визуальным "поднятием" потолка и расширением пространства активно использовался ещё в середине XX века. Архитекторы модернизма применяли схожие техники — длинные вертикальные панели, однотонные цвета и минимум контраста. Джоанна Гейнс переосмыслила этот принцип для современных интерьеров, добавив уют и текстуру.

