Слуцкий: два центральных защитника "Шанхая" сильнее, чем любой российский

Российский тренер, который сейчас возглавляет китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", Леонид Слуцкий сравнил чемпионат Китая и Российскую Премьер-Лигу.

Тренер считает, что турниры мало отличаются друг от друга по уровню интенсивности. По словам Слуцкого, легионеры из чемпионата КНР могли бы выступать в стартовом составе большинства российских клубов, пишет "СЭ".

Также он заявил, что два центральных защитника "Шанхая" сильнее, чем любой российский. А в противостоянии сборных России и Китая небольшое преимущество было бы у подопечных Карпина.

Фото: flickr. com/Doha Stadium Plus Qatar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).