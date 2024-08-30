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Слуцкий сравнил китайскую лигу с РПЛ
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Слуцкий: два центральных защитника "Шанхая" сильнее, чем любой российский

Слуцкий сравнил китайскую лигу с РПЛ

Российский тренер, который сейчас возглавляет китайский футбольный клуб "Шанхай Шэньхуа", Леонид Слуцкий сравнил чемпионат Китая и Российскую Премьер-Лигу.

Тренер считает, что турниры мало отличаются друг от друга по уровню интенсивности. По словам Слуцкого, легионеры из чемпионата КНР могли бы выступать в стартовом составе большинства российских клубов, пишет "СЭ".

Также он заявил, что два центральных защитника "Шанхая" сильнее, чем любой российский. А в противостоянии сборных России и Китая небольшое преимущество было бы у подопечных Карпина.

Фото: flickr. com/Doha Stadium Plus Qatar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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