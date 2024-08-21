Слуцкий рассказал, чего ему не достает в Китае

Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" россиянин Леонид Слуцкий заявил, что в Китае ему не хватает бани.
Он заявил, что он большой ее любитель.
По словам Слуцкого, баня для него — это большая отдушина во всех планах.
Тренер заявил, что в Шанхае имеются "какие-никакие" русские рестораны.
"Когда совсем проголодаюсь или соскучусь, могу поесть русскую еду. А баня и театр, вот две вещи, которых мне не хватает в Китае", — цитирует Слуцкого РБК Спорт.
Фото: en.azimuthotels.com/ООО "АЗИМУТ Хотелс Компани" (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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